Bárbara Rey responde a Ángel Cristo Jr. tras sus declaraciones en 'Supervivientes'

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre su madre, Bárbara Rey, en 'Supervivientes 2024' han llamado especialmente la atención, sobre todo después de leerle la carta que su madre escribió pidiéndole disculpas... ya que, fuera de sí, aseguraba que no entendía cómo se daba cabida en el espacio a una "maltratadora infantil". Hoy hemos podido hablar con Bárbara sobre esto y se ha mostrado rotunda: "No te tengo nada que contar. La carta está ahí, es para él y para todas las personas que en su momento me ayudaron a través de mi contable, que fue el que lo decidió porque yo no entiendo de números, ¿está claro?". Además, ha explicado el porqué del perdón que escribe en dicha carta: "Yo no le pido perdón ni a mi hijo ni a nadie por nada que haya pasado fuera de ese momento y de esa situación. Me disculpo y quien ha sacado la carta son ellos. La novia, su representante, el programa o quién sea". La madre de Sofía Cristo se desvinculaba asegurando que "yo no he sacado ninguna carta ni me interesa lo más mínimo" porque "me da exactamente igual" y restaba importancia a lo que le ha sucedido: "Imagínate lo importante que sería el problema que tendría, ¿eh? Que me han condenado a 2000 euros mientras que en este país están condenando a miles y millones y millones de euros a otras personas, y no les dedican ni un segundo. A mí me encanta que os preocupe mi vida y que os encante hablar de mí, debe ser que soy muy importante". Además, la vedette asegura que su hijo era conocedor del contenido de la carta: "Conocerla claro que la conocía. ¿Cómo no la va a conocer si es lo que exigió para estar de acuerdo? ¿Cómo no la va a conocer? Qué tonterías, ¡no paran de decir mentiras!". En cuanto a que siga atacándola en televisión, ahora desde 'Supervivientes', la vedette asegura que "me da exactamente igual. Soy muy importante cuando me dedicáis tanto tiempo. Debo serlo, bueno, lo he sido siempre, pero creo que ahora más. Conforme cumplo más años, soy más importante para bueno o malo, me da exactamente igual. Lo importante es que habléis de mí".