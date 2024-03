Aumentan a cuatro los muertos tras un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Krivói Rog

Al menos cuatro personas han muerto y 44 han resultado heridas como consecuencia del incendio que se ha desatado tras el impacto de un proyectil lanzado por las fuerzas rusas el martes sobre un edificio situado en la ciudad de Krivói Rog, en la provincia de Dnipropetrovsk. "Desafortunadamente, el número de víctimas del ataque enemigo de ayer sobre nuestra ciudad ha aumentado a cuatro. Una mujer de 47 años ha muerto por sus heridas durante la noche. Los médicos han luchado por su vida durante varias horas y han hecho todo lo posible, pero las heridas no eran compatibles con la vida", ha informado el presidente del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, en su canal de Telegram. El ataque dejó a 44 personas heridas, incluidos doce niños, de los que once adultos y nueve menores de edad han necesitado ser hospitalizados y entre los que hay seis en estado grave (cuatro adultos y dos niños), ha puntualizado Vilkul. Los ataques rusos contra la ciudad, conocida por ser la ciudad de origen del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, han dejado daños en más de 300 apartamentos (repartidos en 209 edificios), en dos guarderías, dos colegios, una empresa, un edificio administrativo y una tienda. Unas horas antes, el gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, había lamentado "otra noche trágica para la región", y había detallado que entre los heridos había un niño de cuatro años, una niña de once meses y un bebé de dos meses. Lisak ha contado que a lo largo de la jornada, las fuerzas rusas lanzaron una serie de ataques sobre los distritos de Níkopol y Sinelnikove.