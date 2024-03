Antonio García: "Queremos demostrar que debemos estar en París"

El jugador de la selección española masculina de balonmano Antonio García aseguró que los Hispanos están listos para la batalla contra Baréin, Eslovenia y Brasil en el Preolímpico que Granollers acogerá del 14 al 17 de este mes, con dos billetes en juego para los Juegos Olímpicos de este verano en París, en una cita en la que le encantaría estar y por la que batallará, intentando dar una buena imagen en este torneo que juega, literalmente, en casa. En una entrevista a Europa Press, en el Palau d'Esports de Granollers y a un día del inicio del Preolímpico, García aseguró que los Hispanos están "con mucha ilusión y con muchas ganas" de afrontar estos tres partidos. "Tenemos la responsabilidad de saber que tenemos que estar a nuestro mejor nivel porque la selección debe estar en París. Queremos demostrar que debemos estar en los Juegos y creo que estamos preparados". Antonio García Robledo, de 40 años recién cumplidos, es jugador del Fraikin Granollers y conoce a la perfección el Palau d'Esports. Además es natural de La Llagosta, población que está a escasos 15 kilómetros del pabellón. Y juega ilusionado por poder lograr el billete y por dejar una buena imagen al seleccionador, Jordi Ribera, para que le llame para París 2024, que serían pese a su gran experiencia sus segundos Juegos Olímpicos tras los de Tokyo 2020 (medalla de bronce), ya que no pudo estar por lesión en Londres 2012 y España se quedó fuera de los de Río 2016. "Intentaré devolverle esa confianza al seleccionador en la pista, con la ilusión de poder jugar y de poder jugar en Granollers y de intentar ayudar al equipo para estar en París. Lo único que puedo hacer para llegar a París es intentar estar preparado por si Jordi lo considera necesario. Me haría muchísima ilusión y, ya te digo, creo que mi responsabilidad es intentar estar a mi mejor nivel", reconoció, en este sentido. Antonio García está "muy contento" con la oportunidad de jugar el Preolímpico, tras perderse el reciente Europeo (en el que España fue eliminada a las primeras de cambio). "Creo que el hecho de que las cosas estén saliendo bien con el Fraikin Granollers en la Liga y a mí también personalmente, pues ayuda mucho, ¿no? Jordi siempre ha mostrado confianza en mí en los últimos años y cuando he estado bien, pues ha considerado que podía ayudar al equipo. Y me ha llamado", celebró. Para 'El cañón de La Llagosta', aporta "muchísimo" jugar en casa. "Tengo mucha ilusión y creo que es muy especial para mí el estar aquí y ojalá pues que la gente de Granollers nos ayude para poder estar a nuestro mejor nivel", comentó, haciendo un reclamo a la afición para que llene las gradas de un Palau d'Esports que se conoce al dedillo.