(AMP.) Sánchez reta a Feijóo a exigir la dimisión de Ayuso por el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja, aunque "le cueste el puesto" como a su antecesor, Pablo Casado. En su turno, el jefe de la oposición le ha emplazado a dar "la cara" porque el 'caso Koldo' es su "trama de corrupción" y ha avisado que "cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación". La sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha convertido en un tenso duelo parlamentario, con acusaciones mutuas de corrupción sobre la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y sobre el caso que afecta al novio de Ayuso --un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas--. En este 'rifirrafe' parlamentario, Sánchez incluso ha sacado a relucir la "estrecha amistad" de Feijóo con un "capo del narcotráfico" en Galicia. FEIJÓO: "YA SABE, EL QUE CALLA OTORGA" Feijóo ha abierto fuego cargando contra el presidente del Gobierno por el 'caso Koldo' y le ha asegurado que no le sorpredió el "silencio cómplice" cuando hace una semana le dijo en el Congreso que "lo sabía y lo tapó". "Ya sabe, el que calla otorga", ha sentenciado. El líder del PP ha avisado a Sánchez que su futuro está "amenazado por la corrupción": "la corrupción política de haber comprado la Presidencia a cambio de impunidad", en alusión a la ley de amnistía; y "la corrupción económica" que, a su entender, "conoce muy bien" porque el Gobierno del PSOE "pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas". Así, ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas", "pidió a otros que las compraran", "dio el chivatazo a los investigados" y "recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama", en referencia al llamado 'caso Delcy', cuya reapertura del PP quiere solicitar por su vinculación con el 'caso Koldo'. Feijóo ha recordado además el rescate de Air Europa y ha destacado que el Ejecutivo "negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama", que está implicado en "la venta de las mascarillas" y "acompañó al Gobierno al aeropuerto de Barajas". Por eso, el jefe de la oposición ha preguntado a Sánchez por qué "no ha ordenado" al PSOE y al Gobierno que "dé todas las explicaciones" a los diputados y a los ciudadanos. "¿Y por qué tampoco ha respondido lo que sólo usted puede contestar? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción señor presidente, que afecta a su Gobierno, a su partido y probablemente a usted", le ha espetado, para exigirle "dar la cara" y aclarar hasta donde "puede llegar esta trama de corrupción". SÁNCHEZ: PEDIR LA DIMISIÓN DE AYUSO AUNQUE "LE CUESTE EL PUESTO" Ante esa exigencia del PP, Sánchez ha presumido de "colaborar con la Justicia" en el caso de la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, y de "rendir cuentas ante las Cortes Generales creando una comisión de investigación", así como de asumir responsabilidades políticas, "sin doble vara de medir" y "sin leyes del embudo". Dicho esto, ha pasado al ataque contra el PP pidiendo que actúe con la coherencia que predica. Así, ha recordado que los 'populares' pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, "por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado". "Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid, que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado", ha demandado Sánchez. Según Sánchez, Feijóo dene reclamar a Ayuso "la dimisión" y "responsabilidades políticas" tras las informaciones que han conocido. "Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción", ha manifestado, ante un hemiciclo alborotado, que ha llevado a la presidenta de la Cámara a intervenir y rogar silencio. A renglón seguido, Sánchez ha defendido no hablar de terceras personas sino de ellos dos. "Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de una CCAA, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante cinco años se desarrolla una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico", ha asegurado, aludiendo después a comidas, hoteles, vacaciones juntos, así como viajes a Canarias, Ibiza, Portual o "incluso Andorra donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces". Sánchez ha recalcado a Feijóo que en ese caso el PP estaría pidiendo su dimisión. "Pero no lo hace porque fue usted el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia", ha asegurado, para añadir que el líder del PP "con ese historial, ha podido escalar a lo más alto" de su partido pero en el PSOE "no hubiera llegado ni a concejal de pueblo". FEIJÓO LE ACUSA DE PONER "EL VENTILADOR" Después de que Sánchez haya puesto el foco en Ayuso, Feijóo la ha advertido de que "cuánto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación". "Fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos. "¿De verdad no debe ser usted un poco más prudente?", ha exclamado. Dicho esto, Feijóo le ha vuelto a exigir explicaciones "voluntariamente" porque se está "investigado a su Gobierno" y a él mismo. A su entender, el presidente del Gobierno ha cometido un "gravísimo error" en la sesión de control, en alusión al ataque con la pareja de Ayuso. "Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Usted es el responsable de subir este tono", le ha avisado. Es más, el jefe de la oposición ha garantizado que hará una oposición "implacable" con la corrupción que la que él mismo hizo para llegar a la Presidencia del Gobierno, aludiendo al 'caso Gürtel' en la que se basó la moción de censura para desbancar al Gobierno de Mariano Rajoy. "Señor Sánchez, ésta es su trama de corrupción", ha finalizado.