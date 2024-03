(AMP.) El primer CIS tras las gallegas y el caso Koldo eleva al PP 2,7 puntos por encima del PSOE

El Barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo, el primero tras las elecciones gallegas y el estallido del 'caso Koldo', y con la Ley de Amnistía en el aire, sitúa al PP casi tres puntos por encima del PSOE, rompiendo el empate técnico del mes anterior. En concreto, la encuesta sitúa al PP en cabeza con una estimación de voto del 34% y 2,7 puntos de ventaja sobre el PSOE, que se queda en un 31,3%. Los 'populares' sacan además cinco puntos a los socialistas en voto ya decidido, con un 25,2% por el 20,8%. Por su parte, Vox escala hasta la tercera plaza y anota una estimación de voto del 9,9%, por delante del 9,2% de Sumar, que hasta ahora mantenía con holgura la medalla de bronce. La encuesta se basa en 3.931 entrevistas telefónicas realizadas en los cinco primeros días de marzo a españoles de 1.200 municipios de 50 provincias, con una margen de error de más/menos 1,6 puntos. En esas fechas se había confirmado la mayoría absoluta del PP en Galicia, la Ley de Amnistía seguía sin acuerdo tras no haberse podido aprobar el 30 de enero, y en los medios predominaba el 'caso Koldo' que llevó al PSOE a exigir el escaño al exministro José Luis Ábalos, que optó por irse al Grupo Mixto. UNO DE CADA CUATRO ADELANTA SU APOYO AL PP En ese contexto, y al ser preguntados por su intención de voto si mañana mismo hubiera elecciones, la cuarta parte de los encuestados ya adelanta su apoyo al PP (25,2%), mientras que el PSOE se queda en el 20,8%. Ante esa pregunta directa, un 7,7% piensa en la abstención, un 15,7% no lo tendría claro y un 4,6% prefiere no contestar. A quienes no se pronuncian se les pregunta por el partido con el que más simpatizan, y la suma con la intención de voto vuelve a favorecer al PP con un 27,3% frente al 25,4% del PSOE. La conclusión del CIS, ya con todas las respuestas del cuestionario y su propia fórmula de cálculo, es que el PP cuenta en marzo con una estimación de voto del 34%, ocho décimas más que el mes anterior y un punto por encima del resultado con el que ganó las elecciones generales de julio del pasado año. Por el contrario, el PSOE pierde adeptos y ahora aparece con un apoyo del 31,3%, 1,7 puntos por debajo del dato de febrero y por debajo del 31,7% que logró en las generales. Eso hace que la diferencia entre los dos grandes partidos, que hace un mes era de sólo dos décimas a favor del PP, se haya disparado hasta los 2,7 puntos. VOX SUBE DOS PUNTOS Y SUPERA A SUMAR Además, Sumar pierde el tercer puesto que las encuestas del CIS le venían renovando mes tras mes; en marzo los de Yolanda Díaz se quedan con un 9,2%, un punto menos que el mes anterior, mientras que Vox sube dos puntos hasta el 9,9% y se hace con la medalla de bronce. Es decir, la suma de PP y Vox supera a los dos partidos que forman el Gobierno de coalición: 43,9% frente al 40,5%, algo que no ocurría desde noviembre. Luego está Podemos, que computa por separado después de que abandonara Sumar el pasado diciembre, y que este mes aparece con un 2,2%, siete décimas menos que el mes anterior. En cuanto a los partidos de ámbito territorial, ERC vuelve a estar por delante de Junts, pero ahora con menos ventaja (1,9% frente al 1,2% de los de Carles Puigdemont), mientras que Bildu aparece este mes por delante del PNV (1,1% por un 0,9% de los nacionalistas), una primacía que se había roto en febrero. Otro dato relevante de la encuesta es que el 'popular' Alberto Núñez Feijóo ha pasado a ser el líder político mejor valorado, con una nota de 4,22 puntos, superando tanto a la vicepresidenta Yolanda Díaz (4,11) como al presidente Pedro Sánchez (4,10). Lejos sigue el líder de Vox, Santiago Abascal, con 2,82 puntos. Sánchez vuelve a ser el político preferido para ser presidente del Gobierno, pero ahora con un 23,3% frente al 16,5% de Feijóo, y por debajo de otro 26% que no quiere a ninguno de los grandes líderes en la Moncloa. Además, ahora el líder socialista genera desconfianza en siete de cada diez españoles (un 69,5% de los encuestados), frente a un 28,4% que asegura confiar mucho o bastante en el presidente. Los número de Feijóo son peores, pues cuenta con la confianza de un 25,9% y los recelos de un 72,2%.