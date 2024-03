(AMP.) Aragonès convoca elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo, después de que el Parlament haya rechazado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat 2024. "Hoy las líneas rojas y el bloqueo entre unos y otros han comportado que el presupuesto con más recursos de la historia de la Generalitat de Cataluña haya sido rechazado", ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat tras una reunión del Consell Executiu extraordinaria. Para Aragonès, el 'no' de los grupos a los Presupuestos es una "irresponsabilidad", y ha afirmado que estos vetos cruzados no han sido contra el Govern, sino contra los ciudadanos de Cataluña, contra sus intereses y contra los servicios públicos. Ha asegurado que el adelanto electoral permitirá que Cataluña se pueda dotar de un Govern "con mucha más fuerza" para continuar avanzando y acelerar las transformaciones sin depender de los inmovilistas. También ha dicho que el Govern ha retirado el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras (ley de acompañamiento de los Presupuestos) tras el rechazo de las cuentas. El Govern firmó un pacto presupuestario con el PSC, pero no ha logrado reunir los apoyos suficientes --solo tenía 66 de los 68 votos necesarios-- para sacar las cuentas adelante, después de intentar negociar con los Comuns, Junts y la CUP. (HABRÁ AMPLIACIÓN)