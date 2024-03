Alcaraz: "Hoy fue casi perfecto"

Redacción Deportes (EE.UU.), 12 mar (EFE).- Carlos Alcaraz, que superó este martes con gran autoridad su cruce de octavos de Indian Wells ante el húngaro Fábián Marozsán, se mostró muy satisfecho por su rendimiento y aseguró que fue un partido "casi perfecto".

"Siempre digo que puedo ser mejor y jugar mejor. Pero estoy realmente contento con la manera en que abordé el partido, la manera en que jugué y mis sensaciones", dijo en una rueda de prensa.

"Creo que me moví bien, que controlé muy bien el ritmo del partido. En los puntos más duros, en los momentos más duros, en los puntos de 'break', manejé muy bien el ritmo. Sí, mi confianza está subiendo", añadió.

Cuestionado sobre qué sería para él "un partido perfecto", el español sonrió en su respuesta: "Sin errores y con un golpe ganador en casi cada punto".

"No, estoy de broma. Diría que hacer los menos errores posibles. No fallar en cada punto de 'break', por ejemplo. Un alto porcentaje de primer servicio. Voy a decir que eso podría ser un partido perfecto", argumentó.

Número dos del mundo y vigente campeón de Indian Wells, Alcaraz venció a Marozsán (n.58) por 6-3 y 6-3 y se clasificó para los cuartos de final del primer Masters 1.000 de la temporada.

75 minutos duró la venganza de un Alcaraz implacable y voraz que el año pasado había caído ante el húngaro de forma totalmente inesperada en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma.

Su rival será el vencedor del cruce de octavos entre el alemán Alexander Zverev (n.6), que le derrotó en los cuartos del último Abierto de Australia, y el australiano Álex de Miñaur (n.10).

Esta es la tercera vez seguida en la que Alcaraz llega a los cuartos de Indian Wells, un torneo en el que se siente muy a gusto en todos los sentidos.

"Las condiciones aquí le van muy bien a mi juego. Me siento muy cómodo en esta pista y en este torneo. No solo en la pista, también fuera. Creo que es muy importante para los jugadores que se sientan relajados, calmados y bien fuera de la pista. Poder apagar la mente un poco, no pensar en tenis el cien por cien del tiempo", argumentó.

"Aquí hay cosas que podemos hacer fuera de la pista (...). Para mí es jugar el golf: aquí puedo jugar muy bien y mucho", agregó. EFE

