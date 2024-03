Al menos cuatro agentes heridos tras la irrupción de normalistas de Ayotzinapa en la Fiscalía de Guerrero

Al menos cuatro agentes han resultado heridos este martes tras la irrupción de estudiantes en la sede de la Fiscalía de Guerrero, en el oeste de México, en el marco de la fuga del policía que presuntamente mató la semana pasda de un disparo a un normalista de Ayotzinapa. El organismo ha indicado que, además de los heridos en un "ataque con artefactos explosivos de los normalistas", se han quemado once vehículos en el aparcamiento de la institución, cuyo personal ha sido desalojado, según reza un comunicado. "Se reprueba los injustificados ataques lanzados por los normalistas a este organismo autónomo el día de hoy, toda vez que esta Fiscalía ha actuado de manera objetiva e imparcial, respetando los derechos de los familiares de la víctima", ha indicado. Esta institución ha agregado que ha enviado a la Fiscalía General la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado de Yanqui Khotan Gómez, "integrada con testimonio y más de 20 dictámenes periciales, vídeos de lo sucedido recabados por autoridades ministeriales y múltiples indicios asegurados". Asimismo, ha asegurado que nunca ha tenido en calidad de detenidos a los policías involucrados en la muerte del estudiante, ya que no realizan arrestos administrativos. "Deberá aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales", ha agregado. Horas antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el agente que presuntamente mató de un disparo a un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa se había fugado poco antes de que se concretara la orden de detención. Según el mandatario mexicano, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México. "Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse", manifestó un López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que "no va a haber impunidad" con este caso. El pasado jueves se confirmó el fallecimiento de Gómez, un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa que murió tras recibir disparos de agentes de seguridad. La Policía argumentó entonces que Gómez, junto a otra persona que resultó herida, habían robado un coche y disparado a los agentes. Ya el lunes, el presidente López Obrador informó de que la muerte del joven estudiante podría tratarse de un caso de "abuso de autoridad" por parte de los agentes de Policía del estado de Guerrero, pues el 'normalista' "no disparó" en ningún momento contra las fuerzas de seguridad. Este incidente se produce después de que el miércoles decenas de personas derribaron una de las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de México, en el marco de las protestas por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.