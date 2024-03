Air Europa e IAG pactaron dejar fuera de la fusión los casi 183 millones de euros bloqueados en Venezuela

Air Europa e IAG pactaron dejar fuera del acuerdo de fusión entre ambas compañías el dinero bloqueado a Globalia por el Gobierno venezolano por sus operaciones en el país que ascendía a un total de 200 millones de dólares (unos 182,8 millones de euros al cambio actual) por lo que en el caso de que este dinero lograra ser recuperado, pasaría exclusivamente a manos de la familia Hidalgo, propietaria actual del grupo turístico Globalia. El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene bloqueados estos casi 183 millones de euros procedentes de ventas de billetes en Venezuela que la aerolínea española no puede repatriar por las restricciones impuestas por las autoridades locales. Este dinero según insisten en fuentes de la compañía, "aún no ha sido recuperado". Así, según el acuerdo entre Air Europa y el holding IAG, este dinero, por el que hay actualmente un litigio en curso, quedaría totalmente fuera del acuerdo de fusión, según pactaron ambas compañías, en su acuerdo de compraventa, según han confirmado a Europa Press en fuentes próximas a la operación. Air Europa contrató en el año 2019 al empresario Víctor de Aldama como mediador con las autoridades del país caribeño para intentar cobrar esa deuda. De Aldama está actualmente siendo investigado por su implicación en la denominada 'trama Koldo' que analiza un posible blanqueo de capitales en la compra de mascarillas en plena pandemia de Covid-19. La relación con De Aldama, explican a Europa Press fuentes conocedoras de su contratación, comenzó a finales de 2018, durante la inauguración del hotel Melody Maker en Cancún, pero se materializó en un contrato en septiembre de 2019. El acuerdo, que no era exclusivo y tenía una vigencia de tres meses, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, tenía como motivo la mediación de De Aldama para que Venezuela pagara la deuda contraída con la aerolínea. Tal y como se indica en el sumario del caso, la deuda procedía de los ingresos por la "venta de unos pasajes". Posteriormente en noviembre de 2019, fecha en la que se acordó por primera vez la venta de la aerolínea a IAG, suspendida después por la pandemia, se volvió a firmar un nuevo contrato con De Aldama. En este caso por una duración de dos años y una remuneración de 10.000 euros mensuales. Según fuentes conocedoras de la operación, este contrato finalmente tuvo una duración de trece meses, por lo que Aldama podría haber cobrado al menos unos 130.000 euros por estos servicios a Globalia. De Aldama cobraba este dinero a través de su empresa MTM 180 Capital como servicios de asesoría al grupo Globalia, matriz de Air Europa. Según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, la cláusula de exclusión de los 200 millones de dólares fue incluida en el último acuerdo suscrito por Air Europa e IAG (el holding aéreo propietario de Iberia, Vueling y British Airways) en enero de 2023, cuando retomaron la transacción de principios de noviembre de 2019. LA MITAD DE LOS QUE PAGARÁ IAG POR AIR EUROPA. Este dinero retenido por el Gobierno de Venezuela era fruto de la operativa de la aerolínea en el país y su recuperación sería prioritaria para Juan José Hidalgo teniendo en cuenta que supone casi la mitad del desembolso previsto por IAG (500 millones) por la compra de Air Europa. Fuentes de la negociación consultadas por Europa Press descartan que la recuperación de este dinero afecte al proceso de compra por parte del holding dirigido por Luis Gallego, que actualmente está en proceso de estudio por parte de la Comisión Europea. La Dirección General de la Competencia de la UE ha decidido 'parar el reloj' para pedir información más detallada a la parte compradora. Las mismas fuentes reconocen que existen "serias dudas" de recuperar en un futuro ese importe, dada la situación política actual del país petrolero. En estos momentos tienen contratados a otros asesores para que les sigan ayudando en este cometido, tras el fin del contrato de asesoramiento con De Aldama. La confiscación sufrida por Air Europa no es un caso excepcional. Nicolás Maduro aplicó la misma media a empresas como Telefónica, Repsol, BBVA o Iberia, que todavía tienen millones de dólares bloqueados en Caracas. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno venezolano la repatriación de 3.800 millones de dólares (3.500 millones de euros) en fondos de aerolíneas de todo el mundo que aún que permanecen bloqueados en ese país sudamericano desde 2016. NIEGA EL PAGO DE COMISIONES EN LOS CONTRATOS. La relación entre Globalia y la sociedad mercantil de Víctor de Aldama se prolongó durante el año 2020, en plena pandemia, cuando el holding de la familia Hidalgo transfirió dinero a MTM 180 Capital. Globalia fue subcontratada por esta empresa para operar nueve vuelos entre China y España en plena pandemia. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta sociedad mercantil fue utilizada por De Aldama para canalizar parte de las presuntas comisiones ilegales que cobraba por los contratos públicos. Globalia asegura que las operaciones llevadas a cabo por la compañía para traer por vía aérea el material médico adquirido en China por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, un total de 9 vuelos, se realizaron "dentro de un cauce normal de negociación a precio de mercado y sin que se pagasen comisiones de ningún tipo". La compañía turística reitera que realizó vuelos en cumplimiento del contrato, al igual que otras compañías, y como un servicio imprescindible en época de pandemia "como empresa que somos y a precios de mercado", han asegurado. Desde Globalia se reitera que la figura del asesor externo, como la de De Aldama, es "muy común en el mundo empresarial" y afirman contar con varios asesores que prestan sus servicios a la compañía, al igual que lo hacen en numerosas empresas españolas.