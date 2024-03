Adelante pide visitar el Conservatorio Profesional de Danza ante problemas de seguridad y darle una nueva sede

El Grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía ha pedido una visita oficial al Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler de Sevilla, ubicado en los que fueran los pabellones de Argentina y Guatemala en la exposición iberoamericana de 1929, así acometer reparaciones en tales centros y construir una nueva sede para este organismo; al considerar que las actuales instalaciones no son adecuadas para la actividad artística y presentan deficiencias que inducen a pensar en una posible falta de seguridad. El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha manifestado que la comunidad de dicho centro viene protagonizando "protestas desde hace algunas semanas", porque las instalaciones, "se caen literalmente a trozos", toda vez que en 2021 la Junta daba cuenta de una inversión de casi 200.000 euros para la reposición de la tarima, la mejora en la accesibilidad y otras tareas en estas instalaciones de la Consejería de Educación. "El conservatorio está en unas condiciones en las que no se puede dar clases y que empieza a ser peligroso que estén alumnos, alumnas, profesores y personal de administración y servicios dentro de este edificio", ha dicho García, reclamando actuar "urgentemente" ante esta situación y recordando que la actual consejera de Desarrollo Educativo, la popular Patricia del Pozo, "ya pedía" medidas al anterior Gobierno andaluz del PSOE cuando los populares ejercían la oposición. Según ha precisado, en 2017 el PP presentó una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento en demanda de impulsar la construcción de una nueva sede para el conservatorio. Así, ha dicho que Adelante ha pedido al Parlamento una visita al conservatorio para comprobar "in situ" el estado de las instalaciones, pues los vídeos difundidas por los miembros de su comunidad educativa "indican que se está cayendo a pedazos". "Hay zonas que están apuntaladas, estructuras por las que no se puede pasar y escaleras precintadas porque es peligroso pasar", ha enumerado, apostando por acometer reparaciones y además "construir un conservatorio nuevo".