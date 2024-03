Yon González revela cuál es su relación con Ana de Armas después de tantos años desde 'El Internado'

Convertido en uno de los actores más conocidos de nuestro país, Yon González no se quiso perder la 32º edición de los Premios Unión de Actores y Actrices que ha tenido lugar ene el Teatro Circo Price, en Madrid. Tan solo unas horas después de la esperaba gala de los Óscar, Yon reconocía que Bayona ha hecho un trabajo maravilloso a pesar de haberse quedado sin la estatuilla: "Es una maravillosa película, me ha encantado, bravo a ese señor y sus proyectos porque qué maravilla de cine". Consciente de lo complicado que es mantenerse en esta profesión con el paso de los años, Yon solo tuvo palabras de admiración y caraiño hacia la que fuera su compañera en 'El Internado', Ana de Arma: "Iba a decir que ha mejorado como actriz, pero era tan buena ya cuando trabajábamos juntos... Me alegro de que le vaya muy bien, Ana ha sido una gran compañera y una amiga mientras estuvo aquí en Madrid, compartíamos algo más que el trabajo". A pesar de la amistad que compartieron en su momento, el actor reconoce que en la actualidad no tienen ningún tipo de contacto: "Hace muchos años que no sé de ella, le deseo todo lo mejor". Asegurando que la profesión de actor le ha dado "la vida", Yon reconoce que también le ha quitado cosas tras haberse convertido en un rostro conocido de nuestro país: "La intimidad, sobre todo".