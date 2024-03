Witsel: "Hay que hacer un partido inteligente"

Madrid, 12 mar (EFE).- Axel Witsel, defensa del Atlético de Madrid, recordó este martes que su equipo tiene "tiempo" y juega "en casa" en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter, en el que debe remontar un 1-0 en contra, por lo que abogó por hacer un encuentro "inteligente", y remarcó la fortaleza de su rival, al que deben igualar "en agresividad".

"Hay que hacer un partido inteligente. Tenemos tiempo, estamos en casa. La intensidad es el camino para que este miércoles hagamos algo", explicó en rueda de prensa en la víspera del choque en el estadio Cívitas Metropolitano, al lado de Diego Simeone, su entrenador, después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"El último partido (la derrota por 2-0 contra el Cádiz) fue muy malo, pero hay que cambiar el chip. No podemos seguir así. El partido de este miércoles es otra competición, es la Champions, es un partido en casa, donde hemos hecho buenos partidos. Es diferente", valoró el futbolista, que auguró que la afición apoyará al equipo "como siempre".

"Vamos a tener un gran ambiente aquí dentro del estadio, como siempre", avanzó Witsel, que resaltó al Inter como "un equipo muy fuerte en todos los sectores".

"No va a ser un partido fácil. Es un equipo que pone mucha agresividad, con mucha contacto, con mucha intensidad. Si nosotros en este nivel de agresividad o intensidad estamos como ellos o más, vamos a poder hacer algo este miércoles", dijo.

"No es fácil" defender las variantes ofensivas del Inter. "Tenemos que parar este estilo de juego de ellos de forma colectiva. Un jugador solo no va a salvar todo", advirtió el defensa, cuyo equipo recupera a Antoine Griezmann: "Claro que le da al equipo mucha fuerza cuando está listo para jugar. Cuando no está con nosotros, claro que es diferente, porque al final es un jugador muy importante. Estamos muy feliz de que esté".

Witsel termina su contrato el próximo 30 de junio. "No hay novedad (sobre su futuro), pero estoy más concentrado en los partidos que vienen. Cuando sea tiempo para hablar de mi futuro, se hablará. Ahora no es el tema más importante. Es el partido de este miércoles", declaró el centrocampista, cuyo vínculo actual ya no incluye una renovación automática.