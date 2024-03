Uno de los socios de coalición de Montenegro deja la puerta abierta a entenderse con Chega

El presidente del Partido Popular Monárquico (PPM) --uno de las tres fuerzas que conforman la coalición ganadora Alianza Democrática (AD) en las últimas elecciones de Portugal-- Gonçalo da Camara Pereira, ha dejado abierta la puerta a pactar con la ultraderecha de Chega, tercera opción más votada en las urnas este domingo. "No veo mal alguno", ha dicho Pereira, para quien no sería embarazoso que el líder de AD, Luís Montenegro, dé "un paso atrás" y se retracte de su negativa a pactar con Chega, tal y como aseguró en varias ocasiones en campaña. Pereira, en una entrevista para RTP, ha señalado que no hay que temer a Chega y ha reconocido que se sintió "un poco" sorprendido por la derrota del Partido Socialista en las elecciones. "Quitar una mayoría absoluta en dos años es difícil, era un trabajo colosal (...) Luís Montenegro ha sido un héroe", ha dicho. En contraposición, otra de las figuras del Partido Social Demócrata --la principal fuerza política de AD--, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha reiterado que la Alianza no va a gobernar con Chega, informa 'Jornal de Notícias'. "La AD no va a gobernar con Chega (...) La cuestión de los apoyos es responsabilidad de otros, del Partido Socialista, de Chega, y de otros partidos. Los portugueses estarán ahí para ver y oír lo que hacen. Los portugueses no quieren estar de elecciones en elecciones, quieren un gobierno estable", ha dicho. En la víspera, el líder de Chega, André Ventura, amenazó con no apoyar los presupuestos si Montenegro no se sentaba a negociar. "Eso sería humillar a Chega" y "pisotear a un millón y pico de portugueses", dijo.