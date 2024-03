Una primera edición de 'Frankestein' y una 'Celestina' de 1622, entre las adquisiciones de Biblioteca Nacional en 2023

la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español ha realizado adquisiciones con destino a las colecciones de la BNE con un valor de 173.625 euros, entre las que se incluyen una primera edición de 'Frankestein' y otro ejemplar de 'La Celestina' de 1622. Entre las 14 piezas adquiridas, llama la atención un ejemplar de la primera edición en inglés de 'Frankenstein or the Modern Prometheus', de Mary Shelley, que publicó de forma anónima en 1818 una pequeña editorial londinense, en una tirada de 500 ejemplares en tres volúmenes, ninguno de ellos, hasta ahora, en bibliotecas públicas españolas. Destaca también el llamado 'Libro nuebo guerras y pazes en que se da noticia al Curioso Político de todas las presas navales que han hecho los Armadores Españoles en estos ocho años de guerra contra Ynglaterra', que recoge varias obras manuscritas y un impreso encartado en relación a la guerra del Asiento, conflicto bélico que duró de 1739 a 1748, en el que se enfrentaron las flotas y tropas del Reino de Gran Bretaña y del Imperio español, y del cual no se han localizado otras copias manuscritas ni impresas. Asimismo, se ha adquirido un ejemplar de 1622 de 'La Celestina', extraordinario éxito editorial entre los siglos XVI y XVIII hasta su prohibición en 1792, con la particularidad de haber sido impreso en Milán, edición de la cual tampoco se han localizado ejemplares en bibliotecas españolas. Otra pieza de gran valor para la colección de la BNE es 'Libro de tonos', manuscrito del compositor Juan Serqueira de Lima, de 1691, que incluye unas 100 composiciones inéditas, muchas de ellas basadas en poemas de este autor representado en las colecciones públicas españolas. Asimismo, la institución ha destacado la correspondencia de Emilio García Gómez (1905-1955), colección de unas 155 cartas manuscritas o mecanografiadas y firmadas, con parte de la correspondencia que mantuvo durante los años 20, 30 y 40 del siglo XX con intelectuales como Alberti, Álvarez Quintero, Aleixandre, Dámaso Alonso, Américo Castro, Corpus Varga, José María Cossío, Bergamín, Falla y García Lorca, entre otros. Por otro lado, la Biblioteca Nacional de España ha incorporado a sus fondos un donativo "de gran valor por su antigüedad". Se trata de cuatro cristales enmarcados que contienen once fragmentos de papiros escritos en copto (lengua derivada del egipcio), datados entre los siglos VI y VII. Algunos de ellos son de contenido bíblico. LOS DOCUMENTOS MÁS ANTIGUOS DE LA BNE La BNE ha agradecido la generosidad de la donante, María Luisa Garrido Martínez, hija del científico y académico numerario de la Real Academia de Ciencias, Julio Garrido Mareca (1911-1982), que los adquirió durante su estancia en El Cairo entre 1955 y 1958, donde estuvo contratado por la UNESCO. Su valor principal reside en que actualmente constituyen los documentos más antiguos que posee la BNE, ya que el 'Papiro de Ezequiel', escrito en griego y datado entre los siglos II y III, se encuentra en depósito en la Biblioteca Nacional de España desde 1983, pero no pertenece a la institución, sino a la Fundación Pastor de Estudios Clásicos.