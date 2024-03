Un partido de la alianza ganadora en Portugal no ve daño en pactar con la ultraderecha

Lisboa, 12 mar (EFE).- El presidente del Partido Popular Monárquico de Portugal, Gonçalo da Câmara Pereira, cuya formación integra la coalición de centroderecha ganadora de las elecciones, la Alianza Democrática (AD), afirmó este martes que "no ve ningún daño" en pactar con el partido de ultraderecha Chega para poder gobernar.

Poco después, Da Câmara Pereira era respondido de forma contundente por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, del Partido Social Demócrata (PSD), la fuerza principal de la coalición de centroderecha, que dijo que no van a llegar a un acuerdo con Chega.

En una entrevista con la cadena RTP, Da Câmara Pereira se mostró partidario de un acercamiento a la ultraderecha: "No veo ningún daño en abrirse a Chega, a mí no me asusta", señaló el dirigente político.

"Creo que el país precisaba de estabilidad; el país, considero, está un poco a la deriva, sin objetivos ni metas y, por tanto, creo que no haría ningún daño dar dos pasos atrás para dar uno adelante", reflexionó el presidente del Partido Popular Monárquico.

"El pueblo portugués le dio 40 diputados (a Chega, aunque en realidad han sido 48) -subrayó Da Câmara Pereira- No es para menospreciar".

El líder de AD, Luís Montenegro, presidente del PSD, ha negado la posibilidad de pactar con Chega varias veces en campaña y en la misma noche electoral, el domingo, cuando se proclamó vencedor de las elecciones legislativas en Portugal, pese a lo ajustado de los resultados con el Partido Socialista (PS).

Con el 99,01 % de los votos escrutados -faltan los de los portugueses en el extranjero que ser darán a conocer en días-, AD tiene 79 escaños, con los asientos que aporta Madeira, donde los partidos de esa coalición no concurrieron bajo esas siglas; y los socialistas, 77. Ambas fuerzas, AD y el PS, están lejos de los 116 asientos que dan la mayoría absoluta en la cámara.

Otros partidos de derecha en el Parlamento con los que AD podría pactar son Iniciativa Liberal, que tiene 8 escaños y que ha tendido la mano en varias ocasiones a la alianza de centroderecha, y Chega, que ha logrado 48 diputados. Solo la suma de AD con Chega serían 127 asientos, once por encima de la mayoría absoluta.

Por su parte, la suma de los escaños del PS con el resto de partidos de izquierda sería de 91 diputados.

Faltan por repartir los 4 escaños que corresponde al voto de los portugueses residentes en el extranjero.

En referencia a las promesas de Montenegro de que no va a pactar con Chega, Da Câmara Pereira destacó que cuando se da una palabra que hay que cumplir, "a veces no es lineal".

Poco después, Moedas respondió tajante: "el líder de AD fue claro, así como lo fui yo como alcalde, yo no gobierno con Chega y AD no va a gobernar con Chega", zanjó.

"Después aquellos que tengan responsabilidades, aquellos que tengan responsabilidades en el Parlamento harán lo que tengan que hacer ¿Quieren o no quieren un Gobierno o un cambio de ciclo?", avisó Moedas.

Anoche, Ventura en una entrevista con la CNN Portugal ya dio indicios de lo que puede ser la próxima legislativa cuando habló de la aprobación de los próximos presupuestos del Estado para 2025.

"¿Quieren pedirnos los votos sin negociar con nosotros? Eso es humillar a Chega", consideró Ventura, quien aseguró que no va a aceptar la responsabilidad de una hipotética caída del futuro Ejecutivo de AD, ya que, advirtió, será culpa de la coalición de centroderecha por no querer negociar con ellos.

Ventura también acusó al PSD de ser un partido "arrogante y soberbio" por no querer pactar con Chega.

"A los portugueses no les gusta la arrogancia y cuando alguien los trata como mentecatos tienen a responsabilizar a quien lo hace", apuntó. EFE

