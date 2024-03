Terelu Campos recibe el alta hospitalaria

Ingresada en la madrileña Fundación Jiménez Díaz desde el pasado sábado a causa de una neumonía que le provocó una importante infección respiratoria, Terelu Campos ha recibido el alta hospitalaria en torno a las 13.30 horas de este martes. Vestida completamente de negro, sin gota de maquillaje y con una sonrisa a pesar de lo duros que han sido los últimos días para ella, la hija de María Teresa Campos ha demostrado una gran generosidad con sus 'compañeros' y, con un ramo de flores en la mano, no ha dudado en atender a los numerosos medios de comunicación congregados a las puertas del hospital para revelar cómo se encuentra y qué plazos le han puesto los médicos de cara a su total recuperación. "Entrar a un hospital no es nada agradable para nadie, pero estoy mejor y me voy a casa a seguir recuperándome. Ahora lo que tengo que hacer es ir viviendo poco a poco, seguir el tratamiento que es antibiótico fundamentalmente" ha explicado emocionada. "Es una neumonía en el lado izquierdo del pulmón. Ahora reposo y tranquilidad" ha añadido, confirmando que los médicos le han hecho "todo tipo de pruebas" para descartar otro tipo de complicaciones. "Entré bastante chunga pero estoy mejor" ha asegurado, revelando cómo han sido los últimos días para ella: "Empecé la semana rara y el jueves cuando fui a plató me encontré rara pero bien, ya el viernes me levanté bastante mal pero como soy un poco burra aguanté en casa. Pero el sábado ya sabía que algo pasaba y decidí ir al hospital". "Entré con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande y hay una alteración en algo que no sé decir, porque me lio con los nombres. Pensaron que puedo tener un trombo en el pulmón porque salía un parámetro alterado y me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizan, hicieron todas las pruebas, lo descartaron y subo a planta" ha continuado, revelando que ahora lo que tiene que hacer es guardar reposo para recuperarse totalmente. "Le pedí al médico trabajar pasado mañana y me dijo que no debería. Esta semana me ha pedido que me la tome con calma" ha apuntado resignada, consciente de que ahora toca bajar el ritmo. Aunque no están siendo meses fáciles para ella -a la muerte de su madre en septiembre se ha sumado la polémica relación que su hija Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia, y ahora su ingreso hospitalario por neumonía- Terelu confiesa que anímicamente está bien porque "son cosas que pasan y que tampoco las puedes prever, pero no ha sido un final de año fácil". Antes de poner rumbo a su casa, la presentadora ha querido agradecer "al equipo médico y a las enfermeras que son mis niñas porque mantengo una relación de afecto muy importante con todo el personal de este hospital, de afecto de verdad, de cariño, de hablar de nuestras cosas". Por último, la hija de Teresa Campos también se ha pronunciado sobre el concurso que su hermana Carmen Borrego está haciendo en 'Supervivientes' y no ha dudado en lanzar una petición a la organización del reality: "Estoy súper orgullosa de ella, súper orgullosa. Como hay 17 concursantes, a ver si tienen en boca a otros y no solo a mi hermana" ha zanjado.