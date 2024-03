Save the Children advierte del "daño mental implacable" que sufren los niños en Gaza por la ofensiva israelí

La ONG Save the Children ha advertido este martes del "daño mental implacable" que sufren los niños y niñas en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva israelí, donde ya han muerto más de 31.100 palestinos desde el inicio de la misma, a los que se suman los fallecidos como consecuencia del hambre o las enfermedades derivadas de la destrucción de infraestructura básica y del bloqueo. "Es inaceptable que ningún niño o niña tenga que enfrentarse a los horrores que han vivido los de Gaza. Mientras esquivan bombas y balas, huyen por calles llenas de escombros y cadáveres, se ven obligados a dormir al aire libre y carecen de los alimentos básicos y el agua potable que necesitan para sobrevivir, la infancia de Gaza atraviesa un periodo de conmoción y dolor a gran escala", ha declarado el director de Save the Children para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee. Asimismo, ha recordado que ya vivían con una "angustia inimaginable" por los 16 años de bloqueo que sufre el enclave y por las numerosas escaladas de violencia que se han vivido desde entonces. "Esta guerra y las cicatrices físicas y mentales que está dejando en los niños y niñas están erosionando aún más su capacidad de recuperación. Todavía hay esperanza de que, con el apoyo adecuado, esto pueda revertirse. A lo largo de la infancia hay oportunidades críticas para abordar el impacto del conflicto. Pero nada de esto es posible sin un alto el fuego inmediato y definitivo y un acceso seguro y sin restricciones a la ayuda para que el personal humanitario pueda proporcionar el apoyo necesario", ha añadido. Además, la ONG resalta que tanto los seis centro públicos de salud mental como el único hospital psiquiátrico para pacientes internos de Gaza han dejado de funcionar como consecuencia de los bombardeos y de la falta de recursos para mantenerlos en funcionamiento. La organización también ha publicado una serie de conclusiones a modo de apéndice de la investigación realizada en 2022 para describir "las profundas repercusiones" del bloqueo en la salud mental de la infancia. En este nuevo informe, numerosos expertos en salud mental y protección infantil de la ONG piden acciones urgentes, comenzando con un alto el fuego inmediato que asegure el flujo constante y seguro de ayuda humanitaria. LOS PADRES PALESTINOS EN GAZA VEN LA DESTRUCCIÓN MENTAL DE SUS HIJOS Numerosos padres y madres encuestados por Save the Children han asegurado que sus hijos han sufrido un "dramático deterioro" de su salud mental, que se manifiesta a través del "miedo, ansiedad, trastornos alimentarios, enuresis, hipervigilancia, problemas de sueño, cambios de comportamiento como alternancia en el estilo de apego con los padres y madres, regresión y agresividad". "Nuestros hijos ya han vivido diferentes guerras, ya carecían de resiliencia y ahora es muy difícil hacerles frente. Los niños y niñas están asustados, enfadados y no pueden dejar de llorar. Incluso muchos adultos hacen lo mismo. Esto es demasiado para que lo afronten los adultos, y mucho más los niños", ha declarado Dalia, una madre de Gaza, a Save the Children. Otros padres entrevistados por la ONG han relatado como sus hijos "han renunciado a sus esperanzas o ambiciones de futuro" y que "ya no pueden concentrarse en las tareas básicas", llegando incluso a olvidar conversaciones o acciones recién ocurridas. "Ni siquiera diría que su salud mental se ha deteriorado, sino que ha desaparecido. Una destrucción psicológica total", ha manifestado Amal, una madre de cuatro hijos de entre 7 y 14 años. Waseem, un padre, ha aseverado que los niños "lo han visto todo", refiriéndose a las bombas, las muertes y los cadáveres, lamentando que "ya no pueden seguir fingiendo con ellos". "Ahora lo entienden y lo han visto todo. Ahora, mi hijo puede incluso decir qué tipos de explosivos están cayendo, puede oír la diferencia", ha agregado.