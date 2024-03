Sanz pide cita a Montero por la Plaza de España y ve compatible cobrar la entrada y la tasa turística

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha trasladado este martes al subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero, su planteamiento de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas pero no a los vecinos de la ciudad y la provincia. En concreto el Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, propone al Estado, responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC), un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los vecinos de Sevilla y su provincia. Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, asegurando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. EL DESTINO DE LOS INGRESOS Al respecto, José Luis Sanz ha explicado tras el encuentro con el subdelegado que ha explicado a dicho cargo que la propuesta no es "ningún capricho ni tontería", sino una medida para cosechar ingresos con los que financiar la conservación del monumento y mantener un servicio de "vigilancia las 24 horas" del día en el mismo, así como para abrir una escuela de "restauración permanente" para este monumento y para el mantenimiento de otros espacios relacionados con la exposición iberoamericana de 1929, especialmente de cara a la conmemoración de su centenario. La propuesta, recórdemoslo, ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viaje, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales, mientras la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre. El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría "privatizar" esta plaza pública. Ante ello, Sanz ha expuesto a Toscano que ya ha pedido oficialmente una cita a la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, a cuya cartera está adscrita el área estatal de Patrimonio y quien ya se ha posicionado en contra de esta propuesta, para trasladarle personalmente la misma. OTRAS "FÓRMULAS ALTERNATIVAS" EN CASO CONTRARIO "Si el Gobierno no es partidario de esa fórmula, que ponga otras fórmulas de financiación", ha dicho Sanz al respecto, insistiendo en que de cara al centenario de la exposición iberoamericana de 1929, es necesario remozar la Plaza de España y otros espacios vinculados a aquella muestra. Sobre el planteamiento de implantar una tasa fija a los viajeros por sus pernoctaciones como vía para obtener ingresos con los que solucionar aspectos como estos, Sanz ha insistido en que sería partidario de dicha medida "siempre y cuando lo pida el sector turístico y se negocie con él cómo y quién lo recauda"; ciñendo tales hipotéticos ingresos a obras de rehabilitación de monumentos, promoción turística de Sevilla e incluso a mejoras en los barrios en un "pequeño porcentaje". Eso sí, el alcalde de Sevilla ha precisado que dicha tasa turística "no es incompatible" con fijar un precio para acceder a la Plaza de España, "para que sea un motor económico" para la ciudad. Además, Sanz ha trasladado a Toscano que ha solicitado también cita con el ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, en torno a la reivindicación histórica de Sevilla de contar con más efectivos de la Policía Nacional.