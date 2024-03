Samsung planea una producción inicial de Galaxy Ring de 400.000 unidades para su presentació en julio, según The Elect

Samsung planea presentar su nuevo 'wearable' en forma de anillo Galaxy Ring durante el mes de julio de este año y, de cara a su lanzamiento, comenzará a producir alrededor de 400.000 unidades en el mes de mayo. Este nuevo dispositivo inteligente de Samsung está diseñado para "rastrear, medir, monitorizar y cargar información relacionada con la salud, el estado físico y el sueño", según la descripción de la patente registrada en marzo de 2023. Así, tal y como se pudo conocer en el mes de julio del pasado año, la compañía tecnológica coreana había comenzado a trabajar en el desarrollo de su anillo inteligente Galaxy Ring junto con la compañía japonesa Meiko, encargada de proveer los componentes. Más tarde, según se comprobó en el código analizado en una actualización de la aplicación Galaxy Wearable en septiembre, Samsung confirmó el nombre de Galaxy Ring y su lanzamiento previsto para este año 2024. Igualmente, la compañía mostró su nuevo anillo inteligente en el marco del evento tecnológico Mobile World Congress 2024, aunque no compartió más detalles sobre el mismo. Ahora, Samsung planea comenzar la producción en masa del Galaxy Ring durante el mes de mayo, con un volumen inicial de alrededor de 400.000 unidades. Tras ello, la compañía daría a conocer su nuevo 'wearable' durante un evento de presentación que está programado para el mes de julio. Así lo ha compartido el medio The Elect, que cita declaraciones de fuentes cercanas a la marca, que también han especificado que su presentación será conjunta con la nueva generación de 'smartphones' plegables de Samsung. En concreto, según han explicado las fuentes, la producción del anillo inteligente está prevista para generar 400.000 unidades inicialmente, sin embargo, será una producción que se ajustará dependiendo de la respuesta del mercado. Asimismo, el lanzamiento del Galaxy Ring al mercado tendría lugar en agosto. Por otra parte, las fuentes también han detallado que el Galaxy Ring es un dispositivo de tipo "bienestar", sin embargo, inicialmente se lanzará sin funciones de salud, como puede ser la medición de presión arterial o de ritmo cardiaco. Es decir, por el momento, no se lanzará con una certificación de dispositivo médico, algo que sí ocurre en el 'smartwatch' Galaxy Watch.