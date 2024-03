Rusia emite una orden de búsqueda y captura contra el ministro del Interior de Estonia

Las autoridades de Rusia han emitido este martes una orden de búsqueda y captura contra el ministro del Interior de Estonia, Lauri Laanemets, que ha pasado ahora a figurar en la base de datos del Ministerio del Interior de personas "buscadas por la Justicia" rusa. Las razones, según ha explicado Moscú, están relacionadas con una presunta violación del Código Penal de Rusia, si bien no ha dado detalles de qué artículo habría sido violado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. El ministro estonio, por su parte, ha asegurado que no teme este tipo de medidas y ha dicho tomarse "muy en serio" la decisión del Gobierno ruso. No obstante, ha manifestado que el país cuenta con un buen sistema de seguridad, en el que ha dicho "confiar". "Sé que harán frente a la tarea y garantizarán la seguridad del Estado estonio, incluidos los miembros del Gobierno", ha dicho, tal y como ha recogido el portal de noticias Delfi. La medida llega poco después de que las autoridades rusas pusieran también en busca y captura a la primera ministra del país, Kaja Kallas, y el secretario de Estado, Taimar Peterkop. Las autoridades estonias y letonas han iniciado procedimientos de desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos a raíz de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Los tres países bálticos han sido especialmente críticos con Moscú por su ofensiva. Según Moscú, tanto Estonia como Letonia, así como Lituania, ejercen presión para que se impongan sanciones y restricciones contra Rusia, mientras tratan de interferir en sus asuntos internos.