Quim Gutiérrez: "Con la paternidad entran en conflicto dos cosas que me apetece mucho hacer y me apetece hacer bien"

Convertido en uno de los actores más reconocidos de nuestro país, Quim Gutiérrez está disfrutando de una nueva etapa en su vida en la que, como él mismo reconoce, sus prioridades han cambiado. Feliz desde que se convirtió en papá por primera vez junto a su pareja, la modelo Paula Willems, Quim asegura que es muy complicado compaginar una profesión como la de actor con su faceta como papá. "Es cierto que con el tema de la paternidad ocurre que entran en conflicto dos cosas que me apetece mucho hacer y me apetece hacer bien" ha explicado ante los micrófonos de Europa Pres. Implicado en el día a día con su hijo Bru e intentando formar parte de su educación de la mejor forma posible, el actor reconoció que le gusta probar nuevos métodos con su hijo y no seguir los patrones establecidos: "Me formo, leo cosas y creo que siempre, de alguna manera, si hay alguna forma mejor de hacerla me gusta probarla antes de seguir con aquello que se ha hecho toda la vida, que te han dicho que va muy bien. Si puedes hacer algo mejor, por qué no hacerlo". Con una dilatada carrera profesional a su espalda, Quim aseguró que en su día a día prefiere no pensar en los premios que ha ido recibiendo ya que prefiere centrarse en el proyecto más actual: "El Goya tampoco lo miro mucho... Se agradece mucho, pero prefiero centrarme en lo que tengo en el momento, en lo que estoy haciendo ahora. Además, lo de los premios es muy engañoso".