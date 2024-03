(Previa) El Dortmund apela al Signal Iduna Park para neutralizar al PSV y De Jong

El Borussia Dortmund alemán y el PSV Eindhoven neerlandés buscarán este miércoles (21.00 horas) el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-2024, con todo por decidir todavía tras el 1-1 de la ida celebrada hace unas semanas, pero con las 'avispas' queriendo imponer su fortaleza en el Signal Iduna Park. El cruce entre dos equipos campeones de Europa, los locales en 1997 y los visitantes en 1988, se decidirá en el fortín del conjunto germano, donde ni Milan, ni Newcastle ni PSG fueron capaces de ganar en la fase de grupos, aunque los 'rossoneri' y los parisinos empataron, con el equipo de Luis Enrique Martínez el único capaz de hacer gol. El Dortmund también querrá hacer valer su mayor experiencia actual en el panorama continental de cara a llevarse el premio de estar entre los ocho mejores del Viejo Continente, aunque enfrente está un PSV entonado, que tiene la Eredivisie muy bien encarrilada y que sólo lleva dos derrotas esta campaña, la sufrida ante el Arsenal en la fase de grupos (4-0) y la encajada ante el Feyernoord (1-0) que le eliminó de la Copa. El conjunto neerlandés, que tuvo que pasar dos previas para acceder a esta Champions, no pisa la ronda de los cuartos de final de la máxima competición continental desde la campaña 2006-2007 cuando sorprendió al Arsenal y para acabar con esa espera se aferra sobre todo al veterano delantero Luuk de Jong, que está viviendo una especie de segunda juventud a sus 33 años. El exjugador del Sevilla está volviendo a demostrar sus buenas dotes goleadoras de antaño y ya suma 31 goles, además de 14 asistencias, en esta campaña entre todas las competiciones, con 22 anotados en su liga, Vigilar bien al de Aigle será una de las principales misiones de los de Edin Terzic si no quieren complicarse el pase. El Borussia llega con el ánimo renovado gracias a sus dos últimas victorias seguidas a domicilio en la Bundesliga ante el Union Berlín (0-2) y el Werder Bremen (1-2), este último donde apenas rotó pese a la cercanía del importante choque continental, donde la única novedad será la entrada del veterano Mats Hummels por el sancionado Nico Schlotterbeck, mientras que el marfileño Sebastian Haller no podrá ayudar por su lesión de tobillo. El PSV, por su parte, no pierde un partido desde que fuese eliminado de su Copa a finales de enero y sabe que debe mejorar sus prestaciones lejos del Philips Stadion, el talón de Aquiles este año pese a que ganó el pasado fin de semana a domicilio (0-1) al Go Ahead Eagles, frente al que tampoco rotó Peter Bosz, que tiene la baja de Ismael Saibari, titular en la ida.