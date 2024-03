Planas reitera que los controles funcionan tras detectarse hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recalcado que los controles en frontera en España funcionan tras detectarse un caso de Hepatitis A en un partida de fresas procedentes de Marruecos que no llegaron a distribuirse en España. "Han funcionado los controles y por eso se ha detectado y comunicado al sistema de alerta rápida. Además, no llegaron a ningún consumidor, precisamente por la acción de la Administración", ha asegurado Planas durante su comparecencia en el Pleno del Senado, recordando que la UE tiene los "mayores controles" aduaneros del mundo, por detrás solo de Estados Unidos. El titular de Agricultura ha recordado al senador de VOX, Angel Pelayo Gordillo, que se han detectado 84 alertas sanitarias en los cuatro primeros días hábiles de marzo en la Unión Europea "para situar el contexto", ya que ve que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, están utilizando este "tema de forma recurrente". Sin embargo, el ministro ha recalcado que su Departamento tiene la "intención de reforzar la unidad aduanera", porque cree que "se puede mejorar" el mecanismo administrativo de control. No obstante, Planas ha advertido del peligro de "andar jugando con las normas de la sanidad animal o con la seguridad alimentaria, creando fantasmas relativos al uso y al consumo de productos alimentarios", porque al final eso es un 'boomerang' que puede volverse en contra. SIGUE TRABAJANDO PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEL CAMPO Por otro lado, Planas ha avanzado que este miércoles está prevista la reunión de la comisión de seguimiento del Plan Estratégico de la PAC, que se reúne por segunda vez para trabajar en las propuestas que llevarán a Bruselas para responder a las demandas de agricultores y ganaderos, que siguen protestando y manifestándose por toda España. "Vamos a pedir la modificación o derogación de determinados requisitos de condicionalidad, la BCAM nº 8, la del barbecho, y que se eximan los controles de condicionalidad a los pequeños agricultores", ha asegurado el titular del ramo ante la pregunta de la senadora del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia. Planas ha reconocido que se está dando una "movilización europea de agricultores y ganaderos", incluso en el Reino Unido, que ya no tiene PAC, porque hay "preocupación y malestar" por parte del medio rural. "Un malestar que compartimos en muchos de sus extremos y, al que hay que dar una respuesta europea", ha señalado. De esta forma, el ministro de Agricultura ha instado a los representantes de las comunidades autónomas también a que adopten medidas que son de su "plena competencia" para ayudar a agricultores y ganaderos como simplificar las intervenciones para reducir la carga administrativa y otras en materia de ecorregímenes.