Nacho Duato tiene una propuesta para el rey Felipe VI sobre la infanta Sofía

Nacho Duato, uno de los bailarines de ballet más reconocido de nuestro país y con mayor proyección a nivel internacional ha revelado una de sus propuestas a la Familia Real: "Yo lo que quería era que la Infanta Sofía, que siempre va un poco detrás de Leonor, que fuese la embajadora y la madrina del ballet nacional". Director artístico de la Compañía Nacional de Danza desde 1990 hasta julio de 2010, Nacho ha pensado en la hija menor de los Reyes como embajadora aunque finalmente su propuesta no ha tenido resultado: "Le escribí varias veces, pero bueno, no encontró hueco en la agenda. Pero me hubiese gustado mucho. Yo creo que hubiese sido muy bueno para el ballet. También para ella, para hacer algo" explicó ante las cámaras de Europa Press en referencia a una carta que le escribió al propio rey Felipe VI. Completamente involucrado en la repercusión del ballet e intentando que ocupe un lugar importante también en la cultura española, Nacho cree que la infanta Sofía hubiera sido el impulso perfecto para esta disciplina al igual que sucede en otros países europeos: "La princesa Victoria de Suecia es madrina del ballet del Royal Ballet. Cuando voy a hacer un ballet, siempre está la princesa Victoria. Carolina de Mónaco es la madrina del ballet de Montecarlo. Cuando hago un ballet de Montecarlo, luego hay una cena y me siento junto a ella. En España necesitamos una madrina de categoría y la Infanta Sofía sería ideal".