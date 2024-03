Moldavia convoca al embajador ruso por la apertura de colegios electorales en Transnistria

Moscú, 12 mar (EFE).- Moldavia convocó hoy al embajador ruso para presentarle una nota de protesta tras la apertura de varios colegios electorales en la región separatista de Transnistria con vistas a las presidenciales rusas del 15 al 17 de marzo.

El embajador, Oleg Vasnetsov, fue citado al Ministerio de Exteriores en Chisinau, según el comunicado oficial.

"Junto a la administración de Transnistria, se tomó la decisión de abrir varios colegios electorales para las elecciones a la Presidencia rusa", señaló el diplomático ruso a la prensa a la salida de la sede de la Cancillería.

Chisinau había advertido a Moscú contra la apertura de colegios en Transnistria sin el permiso de las autoridades moldavas, que no dieron autorización con el argumento de que no controlan ese territorio, por lo que no pueden garantizar la seguridad del proceso.

Seguidamente, la Embajada rusa anunció que los ciudadanos que deseen votar sólo podrán hacerlo en el colegio habilitado en el consulado en la capital moldava.

Vasnetsov destacó que tanto la Embajada como el Ministerio de Exteriores ruso como la Comisión Electoral Central han recibido "un gran número de solicitudes" con la petición de garantizar el derecho al sufragio.

"La principal misión de cualquier legación diplomática es contribuir a la defensa de los legítimos derechos e intereses de sus ciudadanos", comentó, según la agencia TASS.

La prensa transnistria informó sobre los planes de abrir seis colegios el domingo, aunque las presidenciales rusas transcurrirán del 15 al 17 de marzo.

Según las autoridades transnistrias, en el territorio separatista vive cerca de un cuarto de millón de personas con pasaporte ruso, casi la mitad de la población de la república autoproclamada.

Los diputados transnistrios se dirigieron recientemente a Moscú para solicitarle ayuda ante las crecientes presiones de Moldavia, que apoya a Ucrania en su guerra con Rusia.

"Las personas que están en Transnistria viven en condiciones muy duras. Por supuesto, necesitan en gran medida ayuda. Rusia está abierta a esa ayuda, pero preferimos hasta el último minuto resolver cualquier problema mediante el diálogo, el diálogo político", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

En un principio el llamamiento transnistrio fue interpretado la pasada semana como una solicitud de ayuda militar, pero las autoridades separatistas matizaron que se trataba de una petición de asistencia estrictamente política para reactivar las negociaciones de arreglo del conflicto.

En respuesta, Moldavia negó que esté ejerciendo presiones sobre la región separatista, tras lo que el departamento de Estado de EE.UU. aseguró que vigila "muy de cerca" las acciones de Rusia.

Transnistria rompió lazos con Moldavia tras un cruento conflicto armado en 1992 en el que contó con la asistencia militar rusa.

Moldavia exige la retirada de las tropas rusas de la región, así como del arsenal emplazado desde tiempos soviéticos, estimado en su momento en unas 40.000 toneladas de armas y municiones.EFE

