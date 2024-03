Miércoles 13 de marzo de 2024

Madrid, 12 mar (EFE).-

.-Jerusalén.- Se intensifica la tensión en el territorio palestino de Cisjordania tras el despliegue de un gran dispositivo de seguridad israelí coincidiendo con el inicio del Ramadán, mientras la Franja de Gaza continúa sufriendo bombardeos y hambre pese a ser el mes más sagrado para los musulmanes. (foto)(vídeo)

.-Rafah (Gaza).- En Rafah, dentro de una tienda de campaña, el joven gazatí Mahmud Zohro se acerca a una mochila rosa y sucia y saca unas llaves: son las de la casa que tuvo que abandonar durante la actual guerra en Gaza y que, como miles de palestinos tras la guerra árabe-israelí de 1948, guarda con la esperanza de poder regresar algún día. (foto)(vídeo)

.-Amán (Jordania).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exhibe su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) con una visita a un campo de refugiados en Jordania en el marco de una gira por Oriente Medio donde busca "darle un nuevo impulso a la paz" en la región. (foto)(vídeo)

.-Washington (EE.UU.).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reúne con el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con quien abordará las relaciones entre EEUU y el bloque comunitario, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, entre otros asuntos. (foto)(vídeo)

.-Washington (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, participa en un acto electoral en Milwaukee (Wisconsin), uno de los estados clave para las elecciones de noviembre. (vídeo)

.-Estrasburgo (Francia).- Llegadas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del vicesecretario del Partido Popular, Esteban Gonzalez Pons, a la reunión de mediación de la Comisión Europea para la renovación del Poder Judicial con la presencia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. (foto)(vídeo)(directo)

.-Estrasburgo (Francia).- Declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la reunión de mediación de la Comisión Europea para la renovación del Poder Judicial con la presencia del vicesecretario del Partido Popular, Esteban Gonzalez Pons, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. (foto)(vídeo)(directo)

.-Estrasburgo (Francia).- Declaraciones del vicesecretario del Partido Popular, Esteban Gonzalez Pons, tras la reunión de mediación de la Comisión Europea para la renovación del Poder Judicial con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolñaos, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. (foto)(vídeo)(directo)

.-Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo aborda el "caso Koldo" a petición del Partido Popular Europeo, que por iniciativa de su delegación española incluirá un debate para hablar de "alegaciones de corrupción y malversación de fondos europeos en España durante la pandemia". (foto)(vídeo)

.-Madrid (España).- El presidente del Gobierno español, y el líder opositor del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ven las caras en la sesión de control del Congreso en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y la oposición por la Ley de Amnistía que la Cámara aprueba este jueves y el caso Koldo, por el que también le preguntará el dirigente de Vox, Santiago Abascal. (foto)(vídeo)

.-Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo vota la primera ley de inteligencia artificial del mundo, pactada en diciembre por las instituciones comunitarias y que aún deberá ser ratificada por el Consejo de la UE antes de su entrada en vigor en 2026. (vídeo)

.-Acapulco (México).- Las alertas por el dengue se encienden en Guerrero, estado del sur de México que concentra más de 2.000 casos, cerca de uno de cada tres de los reportados a nivel nacional este año, cuando el Gobierno federal reporta un incremento de casi 500 %. (foto)(vídeo)

.-Madrid (España).- Autora de uno de los debuts más aplaudidos del último año, 'How to have sex', la directora británica Molly Manning Walker afirma en una entrevista con EFE que hay una "alarmante falta de educación sexual" en los jóvenes y mucha confusión sobre qué significa el consentimiento. (vídeo)

.-Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, se somete a las preguntas de los diputados del Bundestag. (foto)(vídeo)

.-Tegucigalpa (Honduras).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante 2023. (foto)(vídeo)

.-David (Panamá).- Los candidatos a las elecciones presidenciales panameñas participan en el segundo debate televisivo, del cual estará ausente José Raúl Mulino, el aspirante que reemplazó al inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli, y quien lidera los sondeos para ganar los comicios del próximo 5 de mayo. (foto)(vídeo)

.-Sao Paulo (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa este miércoles en la inauguración de un complejo industrial de la empresa suiza EuroChem, en el estado de Minas Gerais, con el que aspira a reducir las importaciones de fertilizantes, cruciales para su potente sector agropecuario. (foto)(vídeo)

.-Londres (R.Unido).- Christie’s exhibe más de medio siglo después la obra maestra del pintor británico L.S Lowry’s ‘Sunday Afternoon’ (1957), que lidera la subasta de arte británico e irlandés el próximo 20 de marzo, en su última puja alcanzó el precio récord del artista. (foto)(vídeo)

.-Londres (R.Unido).- Algunos de los retratos más icónicos de la música de los 90 y los 2000 del fotógrafo Rankin, por cuyo obturador pasaron desde Pulp o Radiohead a las Spice Girls y Dua Lipa, se exhiben en la exposición ‘Sound Off’, en Londres. (foto)(vídeo)

.-Londres (R.Unido).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, acude a su sesión de control semanal en la Cámara de los Comunes, donde se somete al escrutinio de los parlamentarios y a su oponente en las próximas elecciones generales, el laborista Kier Stamer. (foto)(vídeo)

.-Roma (Italia).- El español Oier Zárraga, centrocampista del Udinese y exjugador del Athletic Club, confesó en una entrevista con EFE que ahora, en su nuevo club y tras unos meses de adaptación, está empezando a ser él mismo. (foto)(vídeo)

.-Teherán (Irán).- Irán vibra este miércoles desde las 17.30 con el derbi más importante del continente asiático, entre el Esteghlal y el Persépolis, dos rivales históricos que se juegan el título de la liga nacional. (foto)(vídeo)

.-Caracas (Venezuela).- La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela presenta los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, un referente en la medición de la pobreza y temas relacionados en el país. (vídeo)

lgs

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.