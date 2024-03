Martes, 12 de marzo de 2024 (09:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Al menos 9 muertos y 20 heridos en un ataque israelí a gazatíes esperando convoy de ayuda

Jerusalén (EFE).- Al menos 9 gazatíes murieron y una veintena resultaron heridos en otro ataque israelí contra personas que esperaban la llegada de un convoy humanitario para obtener comida en ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, donde la hambruna se extiende. La agencia oficial palestina Wafa reportó 9 mártires y más de 20 heridos que fueron trasladados al Complejo Médico Al Shifa después de que "la ocupación atacara a las personas en la rotonda Kuwait en la ciudad de Gaza, mientras esperaban que llegara la ayuda".

Zarpa el barco español que abre un corredor marítimo de ayuda humanitaria para Gaza

Nicosia (EFE).- El barco de la ONG española Open Arms cargado con 200 toneladas de ayuda humanitaria para la Franja Gaza zarpó este martes del puerto chipriota de Larnaca, con el fin de abrir un corredor marítimo para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino. Tras varios atrasos desde el domingo, la nave zarpó poco antes de las 07.00 GMT de hoy, informaron a EFE fuentes de Open Arms y de la World Central Kitschen (WCK), una ONG fundada por el chef español José Andrés.

ISRAEL LÍBANO

Israel ataca de nuevo el norte de Líbano y Hizbulá responde con unos 100 cohetes

Jerusalén (EFE).- Israel atacó esta madrugada objetivos de Hizbulá en el valle de la Bekaa, en el norte de Líbano, por segunda vez desde que se iniciaron las hostilidades en la frontera entre ambos países en octubre, a lo que el grupo chií respondió con el lanzamiento de un centenar de cohetes, uno de sus mayores ataques desde entonces, confirmó a EFE el Ejército. "Aviones de combate israelíes atacaron dos sitios de la organización terrorista Hizbulá en el área del valle de Bekaa, (en el norte de Líbano), que pertenecen a su fuerza aérea y donde planearon y llevaron a cabo varios ataques contra el Estado de Israel", informó un portavoz militar.

UCRANIA GUERRA

Rusia abate 25 drones ucranianos en siete regiones, incluida la de Moscú

Moscú (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos abatieron anoche 25 drones ucranianos de ala fija en siete regiones del país, incluida la de Moscú, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. El comunicado castrense, precisó que dos de los drones fueron derribados sobre la región de Moscú y otros once en la fronteriza con Ucrania Kursk.

Milicias rusas anti-Putin anuncian una nueva incursión en territorio ruso desde Ucrania

Kiev (EFE).- Tres milicias de voluntarios rusos que luchan con Ucrania contra las fuerzas del Kremlin anunciaron este martes una nueva incursión en territorio de la Federación Rusa en la que habrían tomado el control de una localidad de la región fronteriza de Bélgorod, según asegura el exdiputado ruso exiliado Iliá Ponomariov. “La Legión Libertad para Rusia, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el batallón Siberiano han entrado en las regiones de la Federación Rusa de Kursk y Bélgorod en el marco de una operación conjunta”, escribió en su cuenta de Facebook Ponomariov, que está considerado el jefe político de la Legión Libertad para Rusia.

HAITÍ CRISIS

Ariel Henry sobre su dimisión: "ningún sacrificio es demasiado grande para nuestro país"

Puerto Príncipe (EFE).- El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció que dimitirá junto a su Gobierno en cuanto haya un consejo presidencial de transición porque "ningún sacrificio es demasiado grande para nuestro país"."El Gobierno que dirijo acepta la instalación de un consejo presidencial de transición. Los miembros del consejo serán elegidos tras un acuerdo entre diferentes sectores de la vida nacional", dijo Henry en un mensaje a la nación colgado en las redes sociales del Ejecutivo haitiano.

El primer ministro de Haití dimitirá tras la formación de un consejo de transición

San Juan (EFE).- El primer ministro de Haití, Ariel Henry, dimitirá tras "el establecimiento de un consejo presidencial de transición y el nombramiento de un primer ministro interino", anunció el presidente de turno de la Comunidad del Caribe y líder de Guyana, Irfaan Ali. El dirigente de turno de Caricom, acompañado por otros jefes de Gobierno de la organización caribeña, explicó en una rueda de prensa a última hora del lunes en Kingston que se ha acordado "la creación de un consejo presidencial de transición formado por siete miembros con derecho a voto y dos observadores".

VENEZUELA ELECCIONES

Capriles aboga por otra "opción" para las presidenciales ante la inhabilitación de Machado

Caracas (EFE).- El exgobernador Henrique Capriles abogó este lunes por otra "opción" del antichavismo mayoritario para la candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, ante la inhabilitación política que pesa sobre la líder opositora María Corina Machado, que le impide competir en estos y otros comicios hasta 2036. "Esto no se trata de un plan B, tampoco creo yo que la palabra correcta es hablar de sustituto o sustituta, (...) yo hablaría de opción", dijo Capriles, quien no cree que el Gobierno de Nicolás "Maduro vaya a levantar una inhabilitación producto de una presión".

PERÚ GOBIERNO

El Congreso de Perú aprueba interpelar a tres ministros de Boluarte

Lima (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este lunes interpelar el próximo 14 de marzo a los ministros del Interior y de Cultura, Víctor Torres y Leslie Urteaga, respectivamente, y el 25 de marzo al de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, por las críticas y cuestionamientos que se hacen a sus desempeños al frente de esos despachos. El pleno aprobó que el ministro del Interior deberá informar este jueves sobre las acciones que ha ordenado para luchar contra la inseguridad ciudadana y los resultados de los estados de emergencia que se han dictado en diferentes localidades del país para enfrentar esta situación.

EEUU OBTUARIO

Fallece Eric Carmen, líder de los Raspberries y cantante de 'All by Myself'

Washington (EFE).- Eric Carmen, líder de la banda de power pop Raspberries y conocido por su éxito como solista con 'All by Myself' (1975), falleció el pasado fin de semana a los 74 años, informó su esposa a través de la web del músico."Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Eric Carmen", escribió la esposa del artista, Amy Carmen. EFE

