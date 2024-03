Malta inaugura su primera Bienal con el aporte artístico hispano

Roma, 12 mar (EFE).- Malta, un pequeño estado insular en medio del Mediterráneo, inaugura mañana su primera Bienal de Arte como puerto ideal para tejer relaciones en el mundo y enriquecida con la visión del mundo hispano, desde España a artistas de toda Latinoamérica.

"La isla es siempre un principio de composición e invención, el lugar ideal para forjar relaciones: se parte, se llega. Nos invita a atravesar el mar circundante, a tocar otras tierras", alega en un comunicado la directora de la Bienal maltesa, Sofia Baldi Pighi.

El evento, bajo el lema 'Insulaphilia', tendrá lugar desde mañana, 13 de marzo, hasta el 31 de mayo por todo el lugar, desde la paradisíaca isla de Gozo hasta la capital, La Valeta, Patrimonio de la Humanidad desde 1980.

La primera edición solo tendrá ocho pabellones nacionales, en los que cada país expone sus reflexiones artísticas, y entre estos estará el de España, comisionado por Ángel Moya García y firmado por Avelino Sala con el título "No One is a Island" (Nadie es una isla).

Situado en la localidad de Calcara, la instalación española reflexiona sobre el concepto de identidad desde una dimensión "múltiple y plural", con la isla como eje de intercambio con otras culturas "sin límites, miedo o rechazo".

Asimismo, entre unos 70 artistas, algunos llegarán desde Iberoamérica, como Luz Lizarazo, que representará a Colombia con su obra "Mi cuerpo dice la verdad", inspirado en Santa Águeda y que aborda el "significado contradictorio cultural y espiritual de los pechos femeninos", según explica en un comunicado.

Asimismo, participarán con sus respectivos proyectos la artista cubana Tania Bruguera, el mexicano Pedro Reyes, la chilena Cecilia Vicuña, el salvadoreño Guadalupe Maravilla, la peruana Andrea Ferrero y el brasileño Daniel Jablonski.

De este modo, con la visión de artistas de todo el mundo, la isla europea, en plena ruta migratoria del Mediterráneo, defenderá "la importancia de reconocer lo híbrido dentro de la propia cultura", tal y como se recoge en el manifiesto de esta "Insulaphilia". EFE

