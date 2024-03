López Obrador confirma la fuga del policía sospechoso de la muerte de un estudiante en Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este martes que el agente de Policía que presuntamente mató de un disparo a un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa se ha fugado poco antes de que se concretara la orden de detención. "Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó", ha manifestado el presidente López Obrador durante su habitual comparecencia matutina ante los medios de comunicación, donde ha aseverado que las autoridades han puesto en marcha una investigación. Según el mandatario mexicano, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México. En este punto, López Obrador ha sido interrogado sobre la posible complicidad de las autoridades, a lo que ha respondido con un rotundo "sin duda". "Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse", ha manifestado un López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que "no va a haber impunidad" con este caso. Así las cosas, aunque ha garantizado que el Estado hará todo lo que esté en su mano para resolver la situación, ha advertido de que este caso sirve para evidenciar que "hay muchos intereses" cruzados y "hay quienes no quieren que se haga justicia" aunque solo sea por perjudicar al Gobierno en un año electoral. Asimismo, el mandatario mexicano ha detallado que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para dar con el paradero del agente fugado, y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana tanto de Ayotzinapa y el estado de Guerrero. "Necesitamos detenerlo", ha recalcado. El dirigente mexicano ha confesado que el dispositivo de búsqueda será llevado a cabo por las autoridades nacionales, descartando así por el momento requerir la colaboración de la Interpol. El pasado jueves se confirmó el fallecimiento de Yanqui Khotan Gómez, un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa que murió tras recibir disparos de agentes de seguridad. La Policía argumentó entonces que Gómez, junto a otra persona que resultó herida, habían robado un coche y disparado a los agentes. Ya el lunes, el presidente López Obrador informó de que la muerte del joven estudiante podría tratarse de un caso de "abuso de autoridad" por parte de los agentes de Policía del estado de Guerrero, pues el 'normalista' "no disparó" en ningún momento contra las fuerzas de seguridad