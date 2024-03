La UE respalda a Georgieva para un segundo mandato al frente del FMI

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han respaldado este martes a la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista búlgara Kristalina Georgieva, para continuar al frente de la institución internacional durante un segundo mandato de cinco años. Así lo ha confirmado el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, tras constatar el apoyo político a su candidatura el desayuno informal en el marco de la reunión de los ministros europeos de Economía que se celebra en Bruselas. "Me complace anunciar que todos los Estados miembro europeos han expresado su apoyo a Kristalina" ha afirmado el ministro belga, que percibe este apoyo unánime de la UE como "una clara señal de la confianza en Kristalina, pero también de la importancia de su puesto en el FMI". Van Petghem ha destacado el "fuerte liderazgo" que ha demostrado la economista búlgara en los dos últimos años, "especialmente durante una crisis sin precedentes" y ha recordado que también ha prestado apoyo a todos los miembros. "En las dos últimas semanas he hablado de ello con mis colegas y todos hemos subrayado la importancia de ese cargo, especialmente en estos tiempos de turbulencias globales", ha agregado, antes de explicar que su renovación se abordará formalmente después en el seno del FMI en Washington. La que fuera vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria europea de Programación Financiera y Presupuestos en la Comisión Juncker entre 2014 y 2016 ya había ha recibido el apoyo explícito y público de Alemania, España y Francia para continuar al frente de la institución. El apoyo explícito de tres de las mayores economías de la UE resulta de especial trascendencia dado el pacto no escrito que prevé que el FMI esté dirigido por un ciudadano del Viejo Continente, al tiempo que el Banco Mundial debe estar capitaneado por alguien del gusto de Estados Unidos. De tal modo, ya que Europa y Estados Unidos suman juntos alrededor de la mitad de las acciones con derecho de voto, cualquier alternativa que no cuente con su beneplácito quedaría probablemente descartada. El actual mandato como directora gerente del FMI de la política y economista búlgara, de 70 años, expira el próximo mes de septiembre y Georgieva ya ha expresado su disposición a desempeñar el cargo durante un segundo ciclo. Durante estos primeros cinco años al frente de la institución con sede en Washington, Georgieva ha tenido que pilotar la institución en medio de la pandemia de Covid-19 y una creciente fragmentación comercial y geopolítica.