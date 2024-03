La UE activa el Mecanismo de Protección Civil para coordinar la ayuda a Gaza

La Unión Europea ha activado este lunes el Mecanismo de Protección Civil para coordinar la ayuda humanitaria europea a la Franja de Gaza, tras establecerse el corredor marítimo desde Chipre y el lanzamiento de ayuda sobre el enclave. En una intervención en el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho el anuncio apuntando que la UE dará apoyo logístico, coordinará y financiará el envío de ayuda a través de esta vía marítima. "Puedo anunciar que hemos activado el mecanismo de protección civil de la UE para reforzar nuestro apoyo. Animo a todos los Estados miembro a contribuir con sus activos, para permitir un suministro estable y significativo de ayuda a Gaza", ha señalado, al tiempo que ha pedido a los 27 mandar toda asistencia a mano, "desde paracaídas a contenedores de ayuda". Según ha reconocido Von der Leyen, la situación sobre el terreno en la Franja es "más dramática que nunca y ha alcanzado un punto de inflexión" después de cinco meses de ofensiva que han dejado más de 31.100 muertos. "Todos hemos visto los informes de niños que mueren de hambre. Esto no puede ser, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo", ha asegurado. En todo caso, la jefa del Ejecutivo europeo ha insistido en que "la ayuda por sí sola no resolverá la crisis" y después de conceder que Israel tiene derecho a defenderse y combatir a Hamás, ha recalcado que la población gazatí "necesita una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible". "Y lo necesitan ya", ha apuntado sobre la urgencia de la situación el terreno. De esta forma, Von der Leyen ha replicado la fórmula apoyada ampliamente por los Estados miembros pero que no pudo adoptarse hace unas semanas por el veto de Hungría.