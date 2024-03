La Policía de Suecia desaloja a Greta Thunberg y otros activistas de la entrada del Parlamento

La Policía de Suecia ha desalojado este martes a la joven activista Greta Thunberg y otros manifestantes ecologistas que se congregaban frente al Parlamento sueco, en Estocolmo, bloqueando uno de los accesos al edificio. Según informa la Policía, al menos siete manifestantes han sido denunciados. Si bien ninguno ha sido detenido, han sido trasladados a vehículos policiales para ser interrogados, recoge la radiotelevisión sueca SVT. Un grupo de activistas de Fridays for Future, con Thunberg al frente, iniciaron el lunes una concentración para protestar por "la crisis climática y las injusticias sociales subyacentes", que "están matando a gente". "Creo que nuestras leyes protegen las cosas equivocadas. Creo que nuestras leyes deberían existir para proteger el bienestar de las personas y no el derecho de las empresas a contaminar el planera", ha dicho la activista. Por su parte, el movimiento Fridays for Future, que cobró notoriedad gracias a la joven sueca, ha destacado que tanto el Parlamento como la sociead son "parte fundamental de la democracia", pero que también lo es el "derecho a manifestarse".