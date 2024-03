La OTSC asegura que Armenia no ha pedido oficialmente la suspensión de su membresía

El secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Imangali Tasmagambetov, ha asegurado este lunes que las autoridades armenias no han pedido oficialmente la suspensión de su membresía del organismo regional de seguridad que lidera Rusia junto a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán a pesar de no haber participado en los últimos encuentros y tras haber asegurado que su participación se encontraba "congelada". "En cuanto a las declaraciones realizadas anteriormente por funcionarios armenios, me gustaría señalar que la Secretaría no ha recibido de Ereván ninguna solicitud oficial sobre la suspensión de su pertenencia a la organización", ha declarado Tasmagambetov a la agencia de noticias rusa TASS. En ese sentido, ha reconocido que Armenia no ha participado de forma reciente en las actividades de la organización, una decisión que la organización "respeta" al ser un Estado soberano. "La organización sigue funcionando a pleno rendimiento, todos los procedimientos se observan en total conformidad con el marco normativo de la OTSC. La Secretaría sigue informando constantemente a las autoridades pertinentes en Ereván sobre las decisiones que ya se han tomado o que se encuentran en el orden del día", ha añadido. Hace unas semanas, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció en una entrevista con la cadena de televisión France 24 que la participación del país en la OTSC se encuentra "congelada" debido a que "no cumplió con sus objetivos" en el marco de las acciones de Bakú contra Ereván.