La madre de Elena Tablada se desmarca de su guerra contra Javier Ungría: "Para mí es sagrado"

Después de varios meses alejada de los focos y al margen de los titulares que ha protagonizado su hija Elena Tablada tanto por su participación en 'Bailando con las estrellas' -donde se ha convertido con su entrega en una de las grandes favoritas para ganar el talent-, como por su reacción al enterarse por la televisión de que su exmarido Javier Ungría era uno de los concursantes confirmados de 'Supervivientes 2024', Elena Tablada madre nos ha dejado sin palabras al hablar con naturalidad del cariño que tiene por su exyerno. Y es que a pesar de que su hija está inmersa en una batalla judicial con el empresario por su divorcio y por la custodia de su única hija en común, Camilla, ella no tiene nada malo que decir sobre Javier sino todo lo contrario: "Los padres de mis nietas son para mí sagrados. Que disfrute 'Supervivientes. Debe ser horrible, el pobrecillo, yo se lo dije. Dije, 'oye ten cuidado porque eso ya no es bailar como mi hija que está contentísima, eso es más grande, pero bueno". "Claro que echará de menos a la pequeña pero ahí no puede pensar en nada porque sino se destruye, tiene que pensar solo en lo que está haciendo" ha reconocido, revelando que le están poniendo la tele a la niña para que vea a su papá. "Está encantada, pero si ni le conoce. Todo lleno de rojo, todo lleno de tierra, de fango, qué horror" ha añadido de lo más sonriente, confesando que a pesar de que su relación con Elenita es nula, ella se lleva muy bien con Javier. "Ellos no se llevan, pero los abuelos estamos para mediar, es verdad. Yo a los dos, a los dos le digo, pero sabes que hacen lo que quieren, no hacen mucho caso, qué le vamos a hacer" admite, desvelando que ha intentado poner paz sin éxito entre su hija y su exmarido. Como nos ha contado, el juicio por su divorcio se iba a celebra rel 26 de abril, pero al estar Javier en 'Supervivientes', Elena madre explica que "no tengo ni idea" de qué pasará si el empresario sigue para entonces en Honduras. "Lo que tienen que pensar es que todo esté tranquilo sobre todo por la niña, pero yo te juro que no me meto porque no, porque yo no me voy a amargar yo mi vida. Bastante con que diga que está todo bien" sentencia.