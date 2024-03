José Ortega Cano pone en duda que Michu esté embarazada: "Esas cosas todavía no se saben"

Semanas después de que Michu revelase en una exclusiva en la revista 'Semana' que está embarazada de José Fernando -del que no quiere saber nada desde que se publicaron las imágenes del hijo de Rocío Jurado besando a otra mujer-, José Ortega Cano parece que todavía no se cree del todo que la madre de su única nieta, María del Rocío, le vaya a convertir de nuevo en abuelo. A pesar de que la gaditana ya presume de su incipiente barriguita en redes sociales, el torero se ha mostrado de lo más escéptico con este embarazo, del que por cierto se enteró por la prensa, quedándose "en shock" al confesar que se hubiese esperado que la noticia viniese de Gloria Camila antes que de José Fernando. "No lo sé, esas cosas todavía no se saben. Ella lo dijo pero no se puede adelantar uno a los acontecimientos ¿no? Primero hay que dejar los acontecimientos que vengan por sí solos. Hay que dar tiempo al tiempo que con eso quedamos" ha afirmado Ortega cuando le hemos felicitado por la futura llegada de un nuevo miembro a su familia, dejando entrever que no acaba de creerse la feliz noticia. En cuanto a cómo se encuentra él al margen del embarazo de Michu, el viudo de Rocío Jurado confiesa que está en un gran momento y que el secreto de su felicidad es "que me siento muy a gusto y muy tranquilo, las dos cosas, y disfruto de mi familia y de mis amigos". "La vida es muy bonita y hay que vivirla. Y ojalá sigamos tranquilos" ha apuntado con una sonrisa, reconociendo que no cierra la puerta a volver a enamorarse.