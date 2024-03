Jordania investiga el hallazgo de los restos de un dron en el norte del país

Las autoridades de Jordania han abierto una investigación tras hallar en la provincia de Irbid, situada en el norte del país, los restos de un dron, sin que por el momento haya detalles sobre el punto de lanzamiento o el objetivo que habría tenido. El Departamento de Seguridad Pública (PSD) ha señalado en un comunicado publicado en su página web que "los restos del dron han sido hallados en una zona abierta". "No hay daños significativos", ha manifestado, antes de agregar que los artificieros se desplazaron al lugar tras detectarse una explosión en el área. "Se ha abierto una investigación para determinar la fuente del dron y las circunstancias del incidente", ha manifestado, antes de reclamar a la población que "no difunda vídeos que no tienen nada que ver con la realidad". Horas antes, la Resistencia Islámica de Irak, una coalición de milicias iraquíes proiraníes, habían asegurado haber llevado a cabo un ataque con dron desde el país contra el puerto israelí de Haifa, si bien las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto, sin que esté claro si se trataría del mismo aparato.