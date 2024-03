Javier Merino desvela si Carlo Costanzia le ha hablado de su relación con Alejandra Rubio

A pesar de su separación de Mar Flores en 2016, Javier Merino continúa manteniendo una maravillosa relación con Carlo Costanzia y en todas las entrevistas que ha dado en televisión el actor ha hablado del exmarido de su madre como si fuese su segundo padre, y le ha agradecido su ayuda y su apoyo incondicional en sus peores momentos. De ahí que no hayamos dudado en preguntarle a Merino si el protagonista de 'Toy Boy' le ha hablado de su relación con Alejandra Rubio, e incluso si ya le ha presentado a la hija de Terelu Campos una vez que su historia de amor parece más que consolidada un mes después de salir a la luz pública. El empresario, que se ha dejado ver en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid acompañado por su abogado -"Está todo perfecto, no hay ningún problema, he venido como testigo de una cosa" ha aclarado- se ha pronunciado por primera vez sobre el mediático noviazgo de Carlo y la nieta de Teresa Campos. Y para nuestra sorpresa ha reconocido que el joven no le ha hablado nunca de Alejandra. "La verdad es que no me he enterado de eso muy bien, pero me alegro por él claro que sí" ha afirmado. Demostrando una vez más su buena sintonía con Mar -con la que tiene cuatro hijos en común- Javier confiesa que está siguiendo 'El Desafío' y no tiene más que buenas palabras para su exmujer, a la que no ha dudado en aplaudir. "Lo hace muy bien, muy bien" ha asegurado sonriente, dejando en el aire si cree que puede ganar el programa, en el que compite contra rivales tan fuertes como Pepe Navarro, Chenoa, Mónica Cruz o Mario Vaquerizo: "Bueno, vamos a ver, vamos a ver".