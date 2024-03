Feijóo pide reabrir el 'caso Delcy' porque ve "relación directa" con la trama de Koldo García

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes reabrir el 'caso Delcy' sobre el viaje que realizó la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Barajas el 20 de enero de 2020 --un asunto archivado por el juez al considerar que la 'número dos' de Nicolás Maduro no pisó suelo español--, ya que, a su entender, hay una "relación directa" entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa. "Ahora empiezo a ver que los integrantes de la trama son los que se fueron al aeropuerto de Barajas a recoger las maletas de la señora Delcy", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, vinculando así esa visita de Delcy Rodríguez con la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que afecta a Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos. Feijóo ha señalado que "es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas" que, según ha dicho, todavía no saben qué contenían. "HAY QUE REABRIR EL CASO" Al ser preguntado si cree que en las maletas iba dinero para Air Europa, Feijóo ha respondido que eso es lo que quiere saber, qué iba en las maletas y ha defendido "investigar" este extremo y "reabrir" este caso. "Creo que tenemos todo el derecho y probablemente, en nuestra opinión, hay que reabrir el caso. Con la información que tenemos, se debe de reabrir el caso de las maletas venezolanas en el aeropuerto de Barajas", ha enfatizado. El presidente del PP se ha preguntado "cómo es posible que los mismos que presuntamente se están llevando las mordidas a las mascarillas sean los que estaban negociando el rescate de la aerolínea y sean los que acudieron al aeropuerto de Barajas para recoger una serie de maletas con una persona que tenía prohibido pisar el territorio español", en alusión a Delcy Rodríguez. UN CASO QUE "HUELE MAL" Feijóo ha señalado que Sánchez "sabía" de esta presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia "y lo tapó" y cree que "no hay ninguna duda al respecto". Según ha destacado, sus "colegas de lsa primarias son cabecillas de la trama" y, por lo pronto, es "muy difícil que el presidente no sepa nada". Además, Feijóo ha dicho que quieren conocer qué hay detrás de los contactos de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con Globalia mientras se producía el rescate de Air Europea. "Vamos a conocer con un poco más de detalle qué es lo que hay ahí detrás, pero desde luego huele mal", ha dicho, para añadir que podrían estar ante "un presunto conflicto de intereses, al menos". Según el líder de la oposición, en este caso el presidente del Gobierno "tiene que dar explicaciones, y lo que es sorprendente es que no de ninguna" sino que "insulta", "descalifica" y "pone el ventilador". "Si el presidente como parece ser no se ausentó sino que votó a favor de los distintos créditos y préstamos en cuantías superiores a 700 millones de euros en favor de una compañía que tenía un contrato de forma directa o indirecta para financiar alguna actividad de la mujer del presidente, entendemos que podemos estar ante un supuesto de conflicto de intereses que está, por cierto, tipificado en nuestro ordenamiento jurídico y que daría lugar a un procedimiento cuando menos administrativo y en su caso judicial", ha advertido. AFECTA AL PSOE, AL GOBIERNO Y "A LA CASA DEL PRESIDENTE" El presidente del PP ha señalado que "estos 100 días de Gobierno" de Sánchez "se basan en la corrupción política de la amnistía y en la corrupción económica de la trama" Koldo, dado que, en su opinión, "afecta al partido, al Gobierno y a la casa del presidente". Además, Feijóo ha cuestionado la actuación de Francina Armengol siendo presidenta de Baleares por la compra de las mascarillas y se ha preguntado por qué, tras advertir de la no idoneidad del material, tardó tres años en activar la reclamación. "Responsabilidad política, toda. Jurídicamente, ya veremos", ha manifestado. En la entrevista, también ha dicho que Sánchez es el "presidente más caro de la historia" por su séquito, asesores y ministros, y ha criticado que, según ha trasladado su partido en varias preguntas parlamentarias que no han obtenido respuesta, se han llevado a cabo una serie de vuelos a República Dominicana que no coinciden con la agenda de La Moncloa. TELLADO: "HAY UNA RAMIFICACIÓN VENEZOLANA PENDIENTE DE EXPLICACIÓN" Después, en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que esta trama empezó llamándose 'caso Koldo' y "hoy es el caso PSOE", ya que "tiene muchas ramificaciones que están pendientes de clarificar y una de ellas es la que afecta a la esposa del presidente". "Tiene que ver con un conflicto de intereses clarísimo, porque si hay alguna relación laboral entre la esposa del presidente y una empresa, y esa empresa ha recibido subvenciones directas del gobierno en un momento determinado, y el presidente del Gobierno no se inhibió en el debate y votación de esa cuestión en el Consejo de Ministros, podemos estar ante un caso grave", ha afirmado. Además, Tellado ha indicado que este caso "tiene muchas más ramificaciones" porque "está el caso de las maletas de Delcy Rodríguez y todo lo que sucedió en Barajas", ya que, han conocido a través de distintas informaciones que "los empresarios afectados por esta trama también participaron de aquel suceso que quedó sin explicación por parte del Gobierno". "Hay una ramificación venezolana que está pendiente de explicación y desde luego estamos ante una trama que afecta a muchísimos ministerios", ha apostillado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.