Feijóo asegura que Ayuso "no tiene ninguna inspección" y que es su pareja la que tendrá que "responder" ante Hacienda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "no tiene ninguna inspección" de la Agencia Tributaria y ha añadido que será su pareja, Alberto González, el que tendrá que "responder ante Hacienda como hace cualquier ciudadano cuando se abre una investigación por entender que no se ha cumplido de forma "correcta". Así se ha pronunciado después de que 'eldiario.es' haya informado de que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Según precisa este medio, la Fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia en el juzgado la semana pasada por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta madrileña para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que "si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso", será él quien "tendrá que responder" ante Hacienda. Así, el presidente del PP ha subrayado que es la "pareja" de Ayuso la que "tendrá que responder ante la Agencia Tributaria" como ocurre cuando "cualquier ciudadano" en España "tiene una inspección de la Agencia Tributaria". Así, ha dicho que si entiende la Agencia Tributaria "que no ha cumplido sus compromisos correctos, pues tendrá un problema esa persona" con Hacienda. "Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso, no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria", ha resaltado.