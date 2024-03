El secretario de Seguridad de Hong Kong propone ampliar de 2 a 16 días el plazo máximo de detención sin cargos

El secretario de Seguridad del Gobierno de Hong Kong, Chris Tang, ha planteado este lunes una ampliación "razonable" de 2 a 16 días del periodo máximo de detención para sospechosos de delitos contra la seguridad nacional. "Tenemos que conseguir un equilibrio entre la investigación policial y la protección de los Derechos Humanos. En las actuales circunstancias de Hongkong hemos investigado casos de seguridad nacional y creemos que 14 días es un plazo razonable para una investigación preliminar", ha afirmado ante la Asamblea de Hong Kong, según recoge la televisión pública RTHK. El secretario de Justicia, Paul Lam, ha apuntado por su parte que los tribunales serán los que legalicen la detención y no se restringirá la libertad de movimiento a menos que sea necesario. Lam ha resaltado que no es necesario entregar a los sospechosos la información que se prepare para los tribunales para prorrogar la detención y ha rechazado las críticas de algunos diputados sobre el perjuicio que supondría para los detenidos. "Aunque los detenidos no tengan acceso a toda la información confidencial que tiene la Policía siguen pudiendo decir a través de sus abogados que son ciudadanos que cumplen con la ley y que cooperarán plenamente con la investigación", ha argumentado. "Seguirán teniendo la oportunidad de expresarse libremente", ha remachado.