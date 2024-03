El PSUV elige a Nicolás Maduro como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), formación oficialista, ha elegido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como candidato para las elecciones presidenciales del país latinoamericano, que tendrán lugar el 28 de julio de 2024. El vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, ha indicado que las bases del PSUV han elegido a Maduro en las asambleas que han tenido lugar del 7 al 9 de marzo. Asimismo, ha cifrado en 4,24 millones los militantes que han participado en el proceso de consulta. "Siendo conservadores el registro que tenemos, en estas 317.187 asambleas, se movilizaron, participaron activamente 4.240.032 militantes, que, de manera unitaria, por consenso, le envían un mensaje al partido y al congreso del partido: que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024 del 28 de julio, se llama Nicolás Maduro Moros", ha declarado. Cabello, durante un encuentro en el estado de Zulia, ha afirmado que se ha encargado de verificar esta cifra: "Sabe el equipo de dirección nacional de nuestra insistencia con el tema de los números y la certeza de esos números. Nosotros no inventamos nada", ha subrayado. Asimismo, ha insistido en que esta cifra solamente incluye a la militancia de base, por lo que no está incluida la totalidad de las fuerzas revolucionarias. Durante la jornada de este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha hecho pública la prohibición para ejercer cargo público impuesta a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, por lo que no podrá presentarse a los comicios convocados. La inhabilitación fue ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de que se condenara a Machado a 15 años de inhabilitación por haber "sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos". Machado, líder del partido Vente Venezuela y que se impuso en las primarias con un 92,35 por ciento de los votos, apela a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que agrupa a la oposición mayoritaria para poder participar en las elecciones.