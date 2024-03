El PSOE propone que la comisión del Senado del PP sobre el 'caso Koldo' se amplíe a todos los contratos de la pandemia

El PSOE ha propuesto ampliar la comisión de investigación que se aprobará este martes en el Senado a todos los contratos de la pandemia por parte de todas las administraciones públicas, para que esta investigación parlamentaria no solamente se circunscriba al 'caso Koldo', tal y como quiere el PP. Así lo ha anunciado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, en una rueda de prensa en la que ha precisado que la Mesa de la Cámara Alta no ha aceptado esta solicitud de ampliación del objeto de la comisión de investigación. Según el portavoz socialista, la Mesa del Senado ha trasladado a su grupo que debería intentar volver a plantear la ampliación del objeto de la comisión cuando se constituya la investigación parlamentaria, en el Plan de trabajo que proponga el PSOE. En este contexto, ha señalado que será la mayoría absoluta del PP la que tendrá la última palabra a la hora de decidir ampliar la investigación parlamentaria a todos los contratos de la pandemia del Covid-19 como propone el PSOE, aunque ha apostillado que los 'populares' "no están por la labor" porque, según ha dicho, quieren circunscribirla al denominado 'caso Koldo'. Y es que el PSOE ya propuso una comisión de investigación en el Congreso para examinar los contratos de la pandemia de todas las administraciones públicas, a lo que el PP respondió con otra investigación parlamentaria en el Senado circunscrita al 'caso Koldo'. APOYARÁN LA CREACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN En cualquier caso, Espadas ha anunciado que el PSOE votará a favor en el Pleno del Senado de este martes de la creación de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', aunque ha insistido en no solamente circunscribirlo a esta trama, sino ampliarlo a todos los contratos. Eso sí, el portavoz socialista ha evitado dar plazos sobre la constitución de esta comisión de investigación parlamentaria en el Senado, aunque sí que ha confirmado que el PSOE tendrá representación en la Mesa de la comisión. A partir de ahí, Espadas ha confirmado que el PSOE ya tiene los nombres que le representarán en esta comisión de investigación, aunque no los ha dado a conocer, y ha pedido que las solicitudes de comparecencia estén "justificadas". AYUSO Asimismo, Juan Espadas se ha pronunciado sobre la denuncia contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos económicos, pregúntandose si esto también merece una investigación parlamentaria. "¿Es posible que el Partido Popular entienda que esto objeto de una comisión de investigación?", ha cuestionado Espadas, que se ha remitido a la opinión del PSOE de Madrid, en la que exigen una explicación a Ayuso al respecto. "Pero, a resultado de esa explicación, esta cuestión, como otras, podría ser perfectamente también objeto de la comisión de investigación que se va a debatir sobre su aprobación o no en este Senado, ¿no? A esto nos referimos. Mire usted, si investigamos, investigamos todo lo que haya que investigar. No podemos fragmentar la investigación", ha denunciado.