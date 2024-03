El presidente de Lituania urge ante Macron a frenar "el régimen sangriento" del Kremlin

París, 12 mar (EFE).- El presidente de Lituania, Gitanas Nausèda, urgió este martes ante su homólogo francés, Emmanuel Macron, a apoyar más a Ucrania para frenar "el régimen sangriento" del Kremlin antes -advirtió- de que se propague por otros países europeos.

"Si no ayudamos a Ucrania a ganar ante la agresión (de Rusia), el Kremlin se va a propagar. Ese régimen sangriento no se detendrá hasta que nosotros no lo frenemos", manifestó Nausèda, en una comparecencia conjunta con Macron en el Palacio del Elíseo.

El presidente de Lituania, país que acaba de celebrar 34 años de su independencia de la Unión Soviética, aseguró que el apoyo a Kiev "no ha sido el suficiente hasta ahora" y alentó a los países europeos a que aumenten su presupuesto en Defensa, al tiempo que demandó a la OTAN "un refuerzo del flanco este" del bloque.

"Hemos ayudado a los ucranianos a aguantar, no a ganar, y esa es nuestra meta. El objetivo de los europeos y sus aliados es el triunfo de Europa, la única forma de tener una estabilidad y paz duradera", manifestó Nausèda.

Macron, por su parte, reconoció que Europa "tiene que hacer más, mejor y de manera diferente" respecto a su apoyo a Ucrania.

"El 78 % del armamento (adquirido por los miembros de la UE) se ha comprado fuera de la UE desde febrero de 2022, hay que cambiar la tendencia", indicó Macron, quien abogó por laomoción del sector industrial de la Defensa del continente, "todavía muy fragmentado" y "con poca inversión".

Asimismo, aseveró que espera que se llegue "lo más rápido posible" a un acuerdo para sacar adelante la compra de armamento conjunto de los países europeos.

Macron recordó que hay generaciones de lituanos que "saben lo que es no ser completamente independiente, lo que es el imperialismo del país vecino" -en alusión a Rusia- y que, por este motivo, "hay que invertir" en favor de la paz, seguridad y estabilidad de Europa. EFE

