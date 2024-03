El presidente de la Caricom se muestra "optimista" sobre la posibilidad de alcanzar una solución en Haití

El mandatario guyanés y presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irfaan Alí, se ha mostrado este lunes "optimista" sobre la posibilidad de alcanzar una solución política en Haití, ante el repunte de la violencia criminal que ha dejado la capital, Puerto Príncipe, bajo control de grupos de delincuentes mientras el primer ministro, Ariel Henry, está fuera del país. "Como presidente de la Caricom, estoy extremadamente orgulloso del trabajo desinteresado que he visto durante la última semana. Todo en interés de la humanidad. Esto es muy loable, y hablo de la determinación de esta región de encontrar soluciones cuando nos enfrentamos a las mayores dificultades (...) Soy muy optimista basándome en los debates de hoy", ha expresado. Alí ha realizado estas declaraciones después de que el organismo realizara una sesión extraordinaria en la capital de Jamaica, Kingston, con representantes de Estados Unidos, Francia y Canadá para discutir la crítica situación de seguridad en Haití. "Tengo mucha confianza en que hemos encontrado puntos en común y hemos encontrado un camino común a través del cual podemos apoyarnos unos a otros. Podemos apoyar una solución liderada por los haitianos para la prosperidad y la estabilidad de Haití", ha agregado. El dirigente de Guyana ha lamentado que, mientras que las delegaciones se reunían, "la situación en Haití se ha ido deteriorando drásticamente". "Todos podemos estar de acuerdo en que Haití está al borde del desastre y que debemos tomar medidas rápidas y decisivas para controlar la situación y devolver la normalidad al pueblo haitiano", ha manifestado. "La Caricom no puede ni se quedará de brazos cruzados mientras estos acontecimientos continúan desarrollándose. Desde la posición de Caricom, los intereses del pueblo haitiano son de preocupación singular y primordial", ha aseverado, tras indicar que han muerto más personas en el país caribeño en estos cuatro meses de 2024 que en la guerra de Ucrania. Es por ello que han "mantenido conversaciones profundas y honestas" con líderes políticos, de la sociedad civil y religiosos haitianos, en relación con una estructura de gobernanza transicional, eficaz e inclusiva para llevar al país a elecciones generales "en el menor tiempo posible". "Estas discusiones no han sido fáciles y hemos instado a todas las partes interesadas que han estado involucradas a llegar a un consenso entre ellas ahora. Un consenso es que todo el pueblo haitiano y las partes interesadas den un poco por el bien del pueblo haitiano. Las difíciles decisiones que tomemos hoy aquí tendrán que redundar en beneficio del pueblo haitiano. Y debemos ser lúcidos, estratégicos y centrados en actuar en su interés", ha afirmado. Asimismo, Alí ha declarado que el organismo no debe centrarse "solamente en la solución inmediata, sino en la necesidad de establecer elementos básicos para la estabilidad política y la recuperación y el desarrollo a largo plazo" del país. "De hecho, la crisis humanitaria también es importante y prioritaria para nosotros", ha agregado. REPÚBLICA DOMINICANA RECHAZA PARTICIPAR El Gobierno de República Dominicana, que había sido invitado a la reunión, ha "considerado no conveniente su participación", alegando que "no puede ni debe involucrarse en decisiones internas que pertenecen exclusivamente al pueblo haitiano". Sin embargo, ha mostrado su apoyo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y ha reclamado su cumplimiento: "Es crucial que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití finalmente se despliegue a la mayor brevedad posible, para lo cual es imprescindible que los fondos prometidos se desembolsen inmediatamente", reza un comunicado. "El proceso de transición en Haití debería incluir a las voces más significativas y representativas del pueblo haitiano que se distingan por su integridad ética y moral. Sobre todo, debe evitar cualquier curso de acción que contravenga o impida la implementación las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad", ha indicado. Santo Domingo ha indicado que "es necesario que la comunidad internacional apoye la conformación de un nuevo gobierno que represente la voluntad haitiana y que sea respaldado por el gobierno saliente para asegurar su legitimidad", mientras que ha instado a que el proceso de transición se adhiera al respeto a los Derechos Humanos. Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', ha lanzado un órdago al primer ministro, Ariel Henry, a quien ha amenazado con sumir al país en una "guerra civil" si no presenta su dimisión en medio de un escenario de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise.