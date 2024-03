El PP dice que es "evidente" que hay "una cacería" contra Ayuso y que es su pareja la que debe contestar a Hacienda

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que es "evidente" que hay "una cacería" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha añadido que es su pareja, Alberto González, el que debe contestar a Hacienda. Dicho esto, ha calificado de "lamentable traspasar la barrera personal" en los "ataques políticos". "Creo que es una cuestión personal que afecta a una persona con nombres y apellidos que no está en la vida política y que por lo tanto se escapa del objeto de mi consideración", ha declarado Tellado al ser preguntado por las informaciones sobre la pareja de Ayuso. Así se ha pronunciado después de que 'eldiario.es' haya informado de que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Según este medio, la Fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia en el juzgado la semana pasada por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta madrileña para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia. Ante esas informaciones, Ayuso ha defendido que "la investigación fiscal" a su pareja "nada tiene que ver con la Comunidad" y ha acusado a La Moncloa de pedir "más madera" sobre el tema a las televisiones. "Yo tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi Gobierno", ha dicho ante los periodistas antes de un acto del PP en Castelldefels (Barcelona), donde ha añadido que "aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa". "ME PARECE LAMENTABLE TRASPASAR LA BARRERA PERSONAL" Al ser preguntado si la dirección nacional del PP se ha puesto en contacto con Ayuso y si cree que hay una cacería mediática por parte de Moncloa para difuminar el llamado 'caso Koldo' sobre la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas, Tellado cree que se está produciendo esa "cacería" contra la presidenta madrileña y ha lamentado que se traspase la "barrera personal". "Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista contra ella. Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo, desde luego, no opino de cuestiones personales de nadie", ha enfatizado. Ante esa inspección de la Agencia Tributaria que afecta a su pareja, Alberto González, Tellado ha indicado que "es un asunto personal que debe contestar la persona a la que hacen referencia esas informaciones" y ha agregado que él no tenía "nada más que opinar", máxime cuando es una persona que "no está en la vida política". Esta mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya aseguró en Onda Cero que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "no tiene ninguna inspección" de la Agencia Tributaria y subrayó que será su pareja el que tendrá que "responder ante Hacienda como hace cualquier ciudadano cuando se abre una investigación por entender que no se ha cumplido de forma "correcta". Feijóo ha indicado que "si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso", será él quien "tendrá que responder" ante Hacienda como ocurre cuando "cualquier ciudadano" en España "tiene una inspección de la Agencia Tributaria".