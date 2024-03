El fiscal de los documentos clasificados de Biden alega que sus palabras sobre la memoria de Biden fueron precisas

El fiscal especial Robert Hur ha comparecido este martes ante la comisión judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha defendido que sus palabras sobre la memoria del presidente Joe Biden en el caso de los documentos clasificados fueron precisas. "Mi evaluación en el informe sobre la relevancia de la memoria del presidente fue necesaria, precisa y justa", ha defendido el fiscal especial, quien descartó presentar cargos tras definir a Biden como un "anciano con mala memoria". Hur ha argumentado que su tarea era determinar si Biden retuvo o divulgó información clasificada de forma intencional. "No podía tomar esa determinación sin evaluar el estado mental del presidente. Por esa razón, tuve que considerar la memoria y el estado mental general del presidente y cómo un jurado lo percibiría", ha resaltado. Tanto demócratas como republicanos han criticado a Hur: los primeros por influir a la opinión pública acerca de la elevada edad del presidente, que concurre a las presidenciales de 2024, mientras que los últimos por "exonerar" a Biden de un caso que también implica a su predecesor, Donald Trump, quien sí se enfrenta a cargos por los mismos motivos. Uno de los intercambios más tensos ha sido cuando el representante Hank Johnson, demócrata por Georgia, ha acusado a Hur de escribir el informe en favor del magnate neoyorquino. "Está haciendo todo lo posible para que el presidente Trump sea reelegido para poder ser nombrado juez federal, o tal vez para otro puesto en el Departamento de Justicia", le ha espetado al fiscal especial. Por su parte, el representante demócrata Jamie Raskin ha recordado que Biden no invocó su inmunidad presidencial como lo hiciera Trump en su caso: "No luchó contra los investigadores", ha agregado, según ha recogido la cadena CNN. Del lado republicano, el presidente de la comisión, Jim Jordan, ha criticado que Biden "violó la ley", si bien Hur decidió no presentar cargos porque "es un viejo olvidadizo que parecería comprensivo ante un jurado". EL POLÉMICO INFORME Hur concluyó a principios de febrero en su informe de 345 páginas que Biden retuvo y reveló "intencionalmente" documentos clasificados, si bien no presentó cargos aludiendo a que sería "difícil convencer a un jurado" de que cometió un delito grave debido a su mala memoria. Asimismo, afirmó que había diferencias "claras" entre el caso de Biden y de Trump, quien está acusado de más de una treintena de cargos por negligencia en el uso de documentos confidenciales, hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. "Lo más notable es que, después de recibir múltiples oportunidades de devolver documentos clasificados y evitar su procesamiento, Trump supuestamente hizo lo contrario", explica, agregando que, por contra, el actual presidente entregó el material a Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia. Los abogados de Biden encontraron documentos clasificados del gobierno en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington, un ente privado del mandatario adscrito a la Universidad de Pensilvania, donde fue profesor honorario entre 2017 y 2019. Asimismo, más hojas fueron halladas en el garaje, las oficinas y el sótano de la residencia de Biden en Delaware y en otro de sus domicilios alquilados en Virginia, donde trabajó junto con un escritor al que le encargó una biografía sobre su vida política. Según el informe, entre el material encontrado había información clasificada de política exterior estadounidense sobre Afganistán, así como cuadernos con anotaciones manuscritas sobre seguridad nacional e Inteligencia durante su etapa como vicepresidente.