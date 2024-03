Disparados cerca de cien proyectiles contra Israel desde el sur de Líbano

Alrededor de cien proyectiles han sido disparados este martes desde el sur de Líbano contra puntos del norte de Israel, en dos oleadas de ataques que no habrían causado víctimas, según han confirmado las autoridades de Israel. El Ejército israelí ha confirmado que cerca de 70 proyectiles han sido lanzados en un primer ataque contra la zona de los Altos del Golán --ocupados por Israel--, tras lo que han sido disparados otros 30 cohetes, en una de las mayores oleadas de ataques desde el estallido de las hostilidades, según el diario 'The Times of Israel'. Los lanzamientos han llegado horas después de que Israel llevara a cabo de madrugada ataques contra dos "complejos" del partido-milicia chií Hezbolá en el valle de la Bekaa, situado en el este de Líbano. "Los complejos están vinculados con la fuerza aérea de Hezbolá, que planificó y ejecutó varios ataques contra territorio del Estado de Israel", dijo el Ejército de Israel, que afirmó que fue "una respuesta" al lanzamiento de drones por parte del grupo. Posteriormente, el Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado en su página web que "aviones de combate han atacado tres lanzaderas (de proyectiles) desde las que se han realizado disparos hacia los Altos del Golán", en aparente referencia a los últimos disparos. Por otra parte, el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, se ha reunido este mismo martes con una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) encabezada por Jalil al Haya, un alto cargo del brazo político del grupo islamista palestino, según la cadena de televisión Al Manar, vinculada al partido-milicia libanés. Nasralá y la delegación de Hamás han abordado "las condiciones y acontecimientos en el terreno, tanto en Gaza como en Gaza y en los frentes de apoyo", así como "las negociaciones para lograr el fin de la agresión (israelí) contra Gaza y obtener las condiciones que beneficien a la causa palestina y el pueblo palestino". Los intercambios de ataques y la reunión entre Nasralá y la delegación de Hamás tiene lugar en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií en el sur de Líbano desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por el grupo islamista palestino contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los citados ataques. Desde entonces, las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado la muerte de más de 31.100 personas, a las que suman 415 muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.