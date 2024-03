Dimite el jefe de la Policía de Uvalde en medio de las críticas por un informe sobre el tiroteo de la escuela Robb

El jefe de la Policía de Uvalde, Daniel Rodriguez, ha presentado este martes su dimisión en medio de las numerosas críticas tras la publicación de un informe independiente sobre la actuación policial durante la matanza perpetrada hace dos años en la escuela primara Robb, en el estado de Texas, que se saldó con la muerte de 19 alumnos menores y dos maestras. "He tenido el privilegio de servir a la ciudad de Uvalde y a sus residentes durante los últimos 26 años, y ha sido un honor liderar a los dedicados hombres y mujeres de nuestro departamento de Policía", ha indicado en un comunicado recogido por la cadena NBC News. El subjefe de Policía Homer Delgado ocupará de forma interina su cargo cuando se haga efectiva su salida el próximo 6 de abril. Rodriguez, principal responsable de la operación 'in situ', dimite tras la publicación de un informe independiente encargado por las autoridades locales al detective privado Jesse Prado. Prado concluye que ninguno de los cinco agentes que respondieron en un primer momento a los disparos efectuados por el autor de la masacre, Salvador Ramos, violaron el código de conducta durante su actuación, si bien admitió que se produjo una cadena de errores en la respuesta policial. El informe ha provocado numerosas críticas por parte de los familiares. "Estuvieron allí 77 minutos y esperaron después de recibir una llamada tras otra de que los niños todavía estaban vivos", criticó Verónica Mata, madre de Tess, una niña de 10 años que falleció durante el tiroteo perpetrado por Salvador Ramos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó en enero de 2024 que la intervención fue un "fracaso" y que se produjo una "cascada de fallos" que favoreció a que el tirador pudiese evaluar sus opciones o retrasase la atención médica a los heridos. La revisión del Gobierno apuntó a que los agentes, una vez que tuvieron constancia de que había un "tirador activo", debían haber actuado "inmediatamente" para irrumpir en la clase donde se encontraba y eliminar la amenaza, algo que "no ocurrió". Los agentes optaron por responder a la situación como si se tratase de un "sospechoso atrincherado". Además, parte de las familias recibieron "información incorrecta" que dio pie a que pensaran que sus seres queridos estaban vivos cuando en realidad habían fallecido. No obstante, ni la revisión del Gobierno ni el posterior informe independiente atribuyen responsabilidades a ningún agente concreto. El joven de 18 años publicó en Facebook sus planes unos 30 minutos antes de irrumpir en la escuela. Ramos vestía un chaleco antibalas utilizado por equipos tácticos y portaba un rifle de asalto. El caso, como tantos otros tiroteos anteriores, como el de Buffalo, reabrió el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos.