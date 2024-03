Daniel Muriel celebra su particular 'gender reveal' en los Premios Unión de Actores

Tras la denominada 'baby shower', los famosos han importado la 'gender reveal party' o fiesta de revelación del sexo del bebé en la que los invitados descubren a una, si el bebé que nacerá será niño o niña. Saraos temáticos en los que predominan los míticos colores rosas y azules y que Daniel Muriel ha cambiado esta tarde de un plumazo, y casi sin darse cuenta. Sin tarta, sin globos que explotar y sin más 'público' que su mujer, Candela Serrat, y los medios de comunicación que cubrían la entrega de los Premios de la Unión de Actores. Uno galardones a los que el vallisoletano optaba gracias a su buen hacer encarnando al mismísimo Manolo Escobar en la serie 'Cristo y Rey'. Daniel y Candela comentaban cómo está siendo este segundo embarazo y en concreto, cómo lo está viviendo su hija Mérida. La pareja ha comentado que a la niña le han dado la buena noticia hace relativamente poco "para que no se le hiciera muy largo", y al explicar cómo había reaccionado, el actor ha desvelado sin querer el sexo del bebé que esperan. "Hoy le ha estado cantando una cancioncita a su hermana", ha dicho con total naturalidad. Acto seguido, y cuando se les ha preguntado por la elección del nombre del bebé, la feliz mamá ha jugado al despiste: "Hasta que no sepamos lo que es". "Lo que venga será maravilloso, pero vamos, la energía femenina nos gusta mucho", ha dicho Daniel bajo la atenta mirada de su mujer, que asentía con una gran sonrisa. El intérprete lo tiene claro, ya tiene experiencia con su niña, y además las horas de parque le han dado que pensar: "A ver, si viene un nene es maravilloso también, pero es verdad que los niños son, ¡madre mía!, cogen un juguete y hasta que lo rompen no paran".