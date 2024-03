Chega advierte de que no apoyará unos presupuestos de AD si no hay negociación

El presidente del partido ultraderechista portugués Chega (Basta), André Ventura, ha advertido este lunes que sus diputados no apoyarán unos presupuestos de la coalición Alianza Democrática conservadora, ganadora de las elecciones del domingo, si no hay una negociación previa. "Si no hay ninguna negociación sería humillar a Chega y yo votaré en contra", ha afirmado Ventura en una entrevista con la cadena TVI. Ventura se refiere así al posible Presupuesto Rectificativo que podría plantearse para este mismo año como a los Presupuestos del Estado para 2025. La normativa portuguesa permite al presidente luso disolver el Parlametno en el caso de que no se aprueben los presupuestos propuestos por el Ejecutivo, lo que condicional a formación de Gobierno, ya que AD podría alcanzar el poder con la abstención comprometida por el Partido Socialista, pero no aprobar unas cuentas públicas propias. Para Ventura, un posible Presupuesto Rectificativo "sería una prueba" del apoyo parlamentario de cualquier futuro gobierno. "Es menospreciar a un millón y pico de electores. ¿Cuál es el ego, obsesión, soberbia o problema de llegar a un convergencia como en Italia?", ha planteado en referencia al gobierno de extrema derecha de Roma. El líder de Chega asegura así estar "dispuesto a hacer cesiones" y se ha referido por ejemplo a su propuesta de instaurar la cadena perpetua o a la idea de instaurar un subsidio de riesgo para las fuerzas de seguridad. "Yo ya he hecho todo lo posible para explicar al Partido Social Demócrata (PSD) y que nos ayuden a crear un gobierno estable, pero solo se me humilla", ha argumentado. En política internacional Ventura ha aclarado que están en contra de la guerra en Ucrania y en contra del presidente ruso, Vladimir Putin. "Putin es un criminal y un terrorista y tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania", ha argumentado. Otros dirigentes de extrema derecha como el italiano Matteo Salvini han cuestionado el apoyo a Kiev, pero Ventura ha destacado que "Salvini ha acogido a más migrantes de Ucrania que muchos países apoyados por la izquierda y la extrema izquierda".